IL MATRIMONIO DI PELÙ? È COSA FRATTA – IL CANTANTE DEI LITFIBA CONVOLERÀ A NOZZE CON LA COMPAGNA GIANNA FRATTA: L’ATTO DI PUBBLICAZIONE È COMPARSO SULL’ALBO PRETORIO DI FOGGIA MA LA CERIMONIA SI TERRÀ A FIRENZE – LA STORIA TRA PELÙ E LA PIANISTA E DIRETTRICE D’ORCHESTRA DURA DA 3 ANNI, DA QUANDO…

Alessandro Pagliuca per www.ilgiornale.it

Si sposeranno a Firenze Piero Pelù 57 anni e Gianna Fratta 45. L'atto di pubblicazione del matrimonio è comparso sull'albo pretorio del Comune di Foggia. È il numero 55 del 27 giugno. Il cantante e leader dei Litfiba e la pianista e direttrice d'orchestra convoleranno presto a nozze.

La loro storia dura da circa 3 anni, da quando un amico comune li fece conoscere. Galeotta, quindi, non fu la musica, che stasera, però, li accomunerà: Gianna e Piero si esibiranno insieme, in una prima assoluta, questa sera alla cerimonia di premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Siponto, frazione di Manfredonia.

