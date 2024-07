IL MATRIMONIO, LA TOMBA DELLA LIBIDO - LA SEXPERTA TRACEY COX HA RACCOLTO LE LAMENTELE DI TRE DONNE CHE SI RITROVANO MARITI CON L'AUGELLO PENDULO: C’È LA 35ENNE CHE DEVE OBBLIGARE IL COMPAGNO A FARE SESSO TRE VOLTE L’ANNO E UNA 32ENNE CHE, DOPO CINQUE ANNI DI MATRIMONIO DI ORGASMI SALTUARI, SI È FATTA L’AMANTE - IL RACCONTO DI UNA 48ENNE CON IL COMPAGNO ALLE PRESE CON UNA STRANA DISFUNZIONE ERETTILE: CON LEI NON RIESCE PIÙ AD AVERE UN'EREZIONE, MA GUARDANDO I PORNO...

DAGONEWS

Astinenza

Perché l’interesse degli uomini verso il sesso è tragicamente scemato? È la domanda alla quale tenta di rispondere la sexperta Tracey Cox.

In circa il 25% dei matrimoni nel Regno Unito e negli Stati Uniti non si fa più sesso (o si fa meno di una volta al mese) e l'ipotesi che siano le donne a voltare le spalle al marito non è sempre giusta. Nel Regno Unito, c'è stato un aumento del 40% rispetto al decennio precedente del numero di uomini che dichiarano di aver smesso di fare sesso.

MOLTI GIOVANI PRATICANO ASTINENZA SESSUALE

C'è una complessa interazione di fattori psicologici, sociali e sanitari che contribuiscono al declino del desiderio sessuale maschile. Ma questo non rende la cosa più facile da gestire.

Sebbene sia "ok" per una donna ammetterlo, un uomo che smette di fare sesso non è visto allo stesso modo. Le donne si sentono in imbarazzo quando il marito non le desidera. Le fa sentire poco attraenti, non amate e indesiderate.

Qui tre donne hanno raccontato cosa di prova quando il marito non vuole fare più sesso.

sesso di mattina

"Gli uomini su Instagram mi supplicano di fare sesso, ma devo obbligare mio marito a farlo tre volte all'anno".

Charlotte, 35 anni, è sposata da sei anni.

Ho 35 anni, sono un'influencer e ho più di 50.000 follower su Instagram. Ho un bell'aspetto e ricevo decine di messaggi al giorno da uomini che mi dicono quanto sono attraente. Se solo mio marito fosse d'accordo. Abbiamo fatto sesso sei volte in due anni.

Sembriamo la coppia perfetta. Mio marito è bello, ha un ottimo lavoro nella finanza, abbiamo un sacco di soldi, un sacco di amici. Tutti pensano che abbiamo la vita perfetta: andiamo in vacanza in posti glamour, mangiamo in ristoranti costosi. Solo pochi amici intimi conoscono il mio piccolo segreto.

ASTINENZA SESSO

Amo il sesso. Non sono sicura che mio marito l'abbia mai fatto, a pensarci bene. All'inizio facevamo un sacco di sesso, ma poi è rapidamente sceso a una volta ogni 10 giorni o più. Mio marito ha dato la colpa al lavoro e allo stress. Ho pensato che fosse strano che un ragazzo così giovane non avesse più appetito sessuale, ma l’ho sopportato. Poi è arrivato a una volta al mese e ho capito che avevamo un problema.

Ho provato di tutto per convincerlo a tornare a letto. Gli preparavo un bagno, gli facevo dei massaggi alla schiena, riducevo il suo stress. Non faceva alcuna differenza, quindi ho optato per la via dell'intimo e della biancheria intima sexy. La sua reazione era di gemere e dire: "Non stasera tesoro, sono troppo stanco". Quindi ho provato a istigarlo al sesso nei weekend al mattino accarezzandolo e cercando di saltargli sopra. Gli viene una semi-erezione e poi mi spinge via. Lo supplico letteralmente di fare sesso, ma sembra che più mi sforzo, meno lo desidera.

sesso intenso anche senza orgasmi

Gli ho chiesto molte volte cosa c'è che non va, ho pianto e ho minacciato di lasciarlo per questo. Lui si è semplicemente chiuso a riccio. Tutto quello che dice è che è un mio problema. La sua libido è "normale" per qualcuno sotto stress, la mia è troppo alta.

Questo mi ha tolto tutta la sicurezza. Intellettualmente so di essere attraente sessualmente, ma emotivamente sono convinta di non esserlo. Sono una cattiva amante? Ha una tresca, fa sesso occasionale o usa prostitute? Ha un problema segreto con la cocaina? Questo è ciò che pensano le mie amiche più care, ma non ci sono segni di droga o altre donne.

ASTINENZA

"Non pensare nemmeno di giudicarmi per le mie relazioni extraconiugali: prova a sposare qualcuno che non ti desidera mai quando sei giovane e al meglio"

Lucy ha 32 anni ed è sposata da cinque anni.

Dice tutto il fatto che tutti i miei amici intimi sanno che ho delle relazioni, ma nessuno sa il vero motivo. Preferirei che la gente pensasse che ho un appetito insaziabile per il sesso che mio marito non riesce a soddisfare piuttosto che sapere la verità. Che ho sposato un uomo che è fondamentalmente asessuato e non me ne sono accorta finché non è stato troppo tardi.

senza passione l amore diventa amicizia

All'inizio le cose andavano bene perché ero io a guidare tutto. Ero io a istigare il sesso, mi assicuravo che fosse fresco e divertente. Quando ho deciso che era il momento per lui di fare qualche mossa, tutto si è fermato. Il pensiero del sesso non gli passa mai per la testa. Non si è mai masturbato, aveva fatto sesso solo con un'altra donna quando mi ha incontrato, non ha mai avuto fantasie sessuali, non nota mai le donne attraenti.

Lui ammette che il sesso è una priorità bassa. Il fatto che abbia sposato una donna a cui piace il sesso e che vorrebbe farlo regolarmente e non lo abbia ammesso, non sembra interessargli.

ASTINENZA

Ho provato di tutto per fargli trovare un po' di entusiasmo. L'ho mandato in terapia per vedere se c'era qualche trauma che lo rendeva disinteressato al sesso. Non è successo niente.

Ho avuto la mia prima relazione extraconiugale dopo tre anni di storia. Non pensare nemmeno di giudicarmi per questo. È demoralizzante, deprimente e sconvolgente. Sei tormentata dall'insicurezza. Lui non mi ama. Ha una relazione. È gay. Mi disprezza. Mi sta punendo. Sono troppo grassa. Non è niente di tutto questo: semplicemente non è interessato al sesso.

MATRIMONIO SENZA SESSO

Da allora ho avuto delle relazioni continue. Sono discreta, ma credo che lui lo sappia. Se non altro, sarà sollevato dal fatto che io soddisfi un lato di me stessa in cui lui non è interessato a essere coinvolto.

"Non posso dire la verità su di noi alle mie amiche. E se lo dicessero ai loro mariti e il mio diventasse uno zimbello?"

Anna, 48 anni, si è sposata giovane e ha tre figli.

MATRIMONIO SENZA SESSO

Stiamo insieme da quando ho 23 anni e ho avuto tre figli, quindi nessuno si aspetta che ci diamo da fare come conigli. Ma dovremmo fare un po' di sesso, no? Non ho nemmeno 50 anni! Ho ancora un bell'aspetto, tutto funziona, la mia libido è alta, i figli sono meno fastidiosi ora. Questo è il momento in cui dovremmo divertirci di nuovo.

So qual è il problema. Mio marito ha problemi a ottenere e mantenere un'erezione. È iniziato cinque anni fa (ha sei anni più di me). Per la prima volta in assoluto, non riusciva a farlo venire su. Sono rimasta un po' sorpresa, ma solo perché non era mai successo prima. So che succede a molti uomini quando invecchiano.

MATRIMONIO SENZA SESSO

Lui è andato completamente fuori di testa. Continuava a parlarne. Perché era successo? Cosa significava? E se fosse successo di nuovo? Ho cercato di calmarlo e gli ho mostrato una ricerca online che diceva che succede agli uomini dopo i 40 anni. Ma non si è lasciato rassicurare.

Ovviamente è successo la volta successiva che abbiamo provato a fare sesso. E la volta dopo e quella dopo ancora. Era inevitabile! Era così ansioso e agitato per questo. Ora so molto sulla disfunzione erettile, abbastanza da sapere che, in alcuni casi, l’impotenza è il risultato del fatto che molti uomini si preoccupano di ciò che è del tutto normale. A tutti gli altri è concesso di invecchiare, ma non al prezioso pene!

gli asessuali cercano partner ma senza sesso

Da allora il sesso è una battaglia. Ho cercato di convincerlo che non serve un pene "funzionante" per fare l'amore. Ho comprato dei sex toy, l'ho fatto concentrare su di me per togliergli la pressione. Ho sbirciato per vedere se aveva un'erezione mattutina per controllare se è un problema fisiologico o psicologico. (Se è eretto quando si sveglia, di solito è un problema psicologico. Lui è a mezz'asta, quindi immagino che sia una combinazione di entrambi.)

MATRIMONIO SENZA SESSO

Ora abbiamo smesso di fare sesso ora. Non lo facciamo da anni. La cosa che fa più male è che non si preoccupa di chiedermi se vorrei che mi desse piacere. Anche se non può goderselo, potrebbe comunque farmi sesso orale e farmi raggiungere l'orgasmo. Gli è mai importato del mio piacere? Le mie amiche parlano della loro vita sessuale e io faccio finta che vada tutto bene. Se dicessi la verità su di noi, temo che lo direbbero ai loro mariti e lui diventerebbe lo zimbello di tutti.

esercizio fisico per migliorare il sesso 9

Ho scoperto di recente che guarda ancora porno. Quindi sono abbastanza sicura che tutto funzioni abbastanza bene da permettergli di masturbarsi fino all'orgasmo. Ciò significa che potremmo risolvere la cosa insieme se lo volesse. Inizialmente mi dispiaceva per lui, ma ora sto iniziando a provare risentimento e rabbia. Se non vuole fare sesso con me, forse troverò qualcun altro che lo voglia.

sesso