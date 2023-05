CAFONALINO – PER LA FESTA A TEMA “NINFE”, AL NAIADI ROME HOTEL SI RADUNANO ATTRICI, PREZZEMOLINE, SOUBRETTE E ASPIRANTI SHOWGIRL, TUTTE FINALMENTE UN PO' SCOLLATE E SCOSCIATE PER I PRIMI CALDI – PRESENTI LA “SIGNORA BOVA”, ROCIO MUNOZ MORALES, CAROLINA CRESCENTINI, LUISA RANIERI SCORTATA DAL MARITO, LUCA ZINGARETTI. E POI FRIDA GIANNINI, EUGENIA COSTANTINI… – VIDEO + FOTO BY DI BACCO