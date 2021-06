14 giu 2021 13:09

I MATTI VANNO FERMATI PER TEMPO - IL 64ENNE ANTONIO VICARI HA AMMAZZATO LA EX COMPAGNA, LA 30ENNE SHARON MICHELETTI, A VENTIMIGLIA E SI È TOLTO LA VITA: SU FACEBOOK POSTAVA FOTO CON MITRA E PISTOLA E SCRIVEVA INQUIETANTI MESSAGGI, ERA PURE FINITO IN CARCERE PER MOLESTIE ALLA EX MOGLIE - DA TEMPO PERSEGUITAVA LA VITTIMA, CHE NEL MARZO SCORSO AVEVA PRESENTATO UNA DENUNCIA PER MINACCE MA...