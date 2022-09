3 set 2022 18:15

IL MATTINO HA “LORO” IN BOCCA – MICHELE SERRA SI CUCINA GIANFRANCO VISSANI, CHE SI È LAMENTATO PER I RINCARI: “IO NON SONO CONTENTO DI PAGARE BOLLETTE TRIPLICATE, E SONO IN ANSIA, COME TUTTI, PER L'INVERNO CHE CI ASPETTA. MA NON CREDO CHE NESSUNO ‘VOGLIA FARMI CHIUDERE’. CREDO CHE SI DEBBA RIMANERE CALMI, TENERE FORTI I DIRITTI, FORTI I DOVERI, E QUANTO PIÙ BENESTANTI SI È (PARLO DI VISSANI), TANTO PIÙ SI DEBBA DARE IL BUON ESEMPIO, MODERANDO I TONI, RAGIONANDO BENE, EVITANDO DI DARE LA COLPA A ‘LORO’. ‘LORO’ NON ESISTONO…”