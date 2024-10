MAY DAY PER BOEING – IL COLOSSO AEROSPAZIALE AMERICANO ANNUNCIA UN MAXI TAGLIO DEL 10% DEI SUOI DIPENDENTI, CIRCA 17MILA PERSONE, PER CERCARE DI SALVARE LA COMPAGNIA SOMMERSA DAI DEBITI, SALITI A OLTRE 58 MILIARDI DI DOLLARI – L’AZIENDA NON REGISTRA UTILI DAL 2018, TRA CALO DEL TRAFFICO AEREO A CAUSA DELLA PANDEMIA E I CONTINUI PROBLEMI AI SUOI VELIVOLI – COME SE NON BASTASSE, 33MILA LAVORATORI SONO ENTRATI IN SCIOPERO, CHIEDENDO AUMENTI DEL 40%: S&P HA GIÀ MINACCIATO DI...

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Un decimo della forza lavoro, ossia 17.000 persone. È profondo il taglio annunciato venerdì da Kelly Ortberg, amministratore delegato della Boeing da agosto, per cercare di salvare la compagnia […] I guai sono iniziati qualche anno fa, con due incidenti che hanno coinvolto i 737 Max 8, sollevando dubbi sulla sicurezza dei prodotti e sulle pratiche dell’azienda. A gennaio però il portellone di un 737 Max 9 dell’Alaska Airlines si è staccato in volo, dando l’impressione che i problemi non siano stati affrontati e risolti. A tutto questo si aggiunge la crisi del Covid, con il crollo del traffico aereo del 90%

[…] La Boeing non fa profitti dal 2018 e secondo il New York Times a breve dovrebbe annunciare ricavi per 17,8 miliardi di dollari, con perdite di 10 dollari per azione. Il suo debito è salito a 58 miliardi, ossia nove in più di un decennio fa. E le difficoltà non si fermano qui, perché Ortberg ha rivelato anche la presenza di cinque miliardi di costi in più rispetto al previsto, due dovuti ai ritardi di produzione e tre ai contratti a costo fisso firmati in passato nel settore della difesa.

Se ciò non bastasse, i 33.000 dipendenti iscritti al sindacato International Association of Machinists and Aerospace Workers sono entrati in sciopero, chiedendo aumenti del 40%. S&P ha già minacciato di ridurre il rating delle azioni al livello junk , spazzatura, se la protesta continuerà. Ortberg ha deciso che così non si può andare avanti, perciò ha varato un piano che oltre a prevedere tagli del personale allo scopo di ridurre i costi, cambia anche la strategia industriale.

La Boeing smetterà di produrre i cargo 767, mentre le prime consegne del nuovo aereo per le tratte internazionali, il 777X, annunciate nel 2013, previste nel 2020 e già rinviate, verranno ora rimandate al 2026. […]

