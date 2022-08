2 ago 2022 19:40

MAYDAY PER QUEEN BEY – DOVEVA ESSERE UN GRANDE SUCCESSO E INVECE "RENAISSANCE", L’ULTIMO ALBUM DI BEYONCE, STA PORTANDO SOLO ROGNE: NON SOLO LE POLEMICHE PER LA PAROLA SPASTICO IN "HEATED", MA IL CD NON STA VENDENDO QUANTO SPERATO – IL SITO “HITSDAILYDOUBLE” HA PREVISTO CHE, NELLA PRIMA SETTIMANA, SI VENDERANNO NON PIÙ DI 275MILA MILA COPIE CONTRO LE 650MILA COPIE DI “LEMONADE”, PUBBLICATO NEL 2016. UN CROLLO DEL 60% E… - VIDEO