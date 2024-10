3 ott 2024 13:57

MAZZETTE ON THE ROAD – DALL’INCHIESTA SULLE PRESUNTE TANGENTI IN CAMBIO DI APPALTI PER LAVORI STRADALI, EMERGE CHE DUE DIRIGENTI ANAS AVREBBERO INTASCATO 846MILA EURO DAL “CONSORZIO STABILE SIS” PER LAVORI SULLA STATALE 340 SUL LAGO DI COMO – 9 LE PERSONE INDAGATE A VARIO TITOLO PER CORRUZIONE, TURBATIVA D’ASTA E RIVELAZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO. 4 SONO ANCORA FUNZIONARI ANAS, 3 AVEVANO ABBANDONATO L’AZIENDA PER LAVORARE NEL PRIVATO – TRA GLI INDAGATI GIOVANNI PROIETTI, GIA’ IMPUTATO PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI…