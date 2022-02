MCDONALD'S METTE UN PIEDE NEL METAVERSO - LA CATENA DI FAST FOOD HA PRESENTATO 10 DOMANDE DI BREVETTI E MARCHI PER "PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE VIRTUALI" - L'AVVOCATO JOSH GREBEN: "STAI FREQUENTANDO IL METAVERSO E HAI FAME? NON DEVI TOGLIERE IL VISORE. ENTRA IN UN MCDONALD'S E FAI UN ORDINE. ARRIVERA' ALLA TUA PORTA POCO DOPO" - "PENSO CHE NESSUNO VOGLIA ESSERE IL PROSSIMO BLOCKBUSTER E IGNORARE UNA NUOVA TECNOLOGIA IN ARRIVO..."

McDonald’s ha presentato 10 domande all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, per «prodotti alimentari e bevande virtuali» e per «gestire un ristorante virtuale online con consegna a domicilio» e «concerti online reali e virtuali». «Stai frequentando il metaverso e hai fame? Non devi togliere il visore. Entra in un McDonald’s e fai un ordine. Arriverà alla tua porta poco dopo» ha twittato l’avvocato Josh Gerben insieme alla descrizione dei marchi.

I marchi infatti sono stati depositati per creare una sede del fast-food nel metaverso. McDonald's, che ha più di 39.000 sedi in circa 100 paesi, afferma che sarà in grado di consegnare cibo di persona e online.

Ora ci vorranno circa otto mesi prima che l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti probabilmente approvi la richiesta. «Penso che vedrai tutti i marchi che ti vengono in mente fare questi documenti entro i prossimi 12 mesi», ha detto Gerben a Forbes. «Penso che nessuno voglia essere il prossimo Blockbuster e ignorare completamente una nuova tecnologia in arrivo».

Facebook (ora noto come Meta) ha già aperto il suo mondo metaverso, Horizon Worlds, e Microsoft prevede di aprire presto una versione metaverso della sua app Teams. Anche le aziende più piccole possono entrare in azione, acquistando il proprio spazio su piattaforme metaverso già pronte come Sandbox, Decentraland e Mirandus.

Molti lo stanno facendo ora per rivendicare la loro pretesa, prima di capire come utilizzare effettivamente questa nuova tecnologia a proprio vantaggio. Panera Bread ha depositato un marchio per il "Paneraverse" la scorsa settimana. Simile a quello di McDonald's, include token non fungibili, servizi di intrattenimento virtuale e un programma di ricompensa virtuale.

Anche Nike ha depositato brevetti per il suo Metaverse Studio. Altri marchi lungimiranti tra cui Walmart, Crocs, Microsoft e Gucci hanno in programma di essere presenti in questo nuovo mondo digitale.

Al momento il metaverso viene utilizzato principalmente per il gioco e la socializzazione, oltre che per qualche incontro di lavoro. Un "terreno" nel metaverso è un pezzo di proprietà digitale che le aziende o gli individui possono acquistare e quindi popolare con giochi o altre risorse. Vengono acquistate come token non fungibili o NFT, rendendole risorse digitali uniche e negoziabili, la cui proprietà è registrata su una blockchain.

I detrattori di Metaverse affermano che non è altro che un espediente di marketing per molte aziende e affermano che le sue applicazioni utili sono limitate.