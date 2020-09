“SALVINI? NON L’HO INVITATO” – PIERFRANCESCO FAVINO, PROTAGONISTA DEL FILM “PADRENOSTRO” IN GARA ALLA MOSTRA DI VENEZIA, POLEMIZZA PER LA PRESENZA DEL TRUCE ALLA PRIMA: “IO NON L’HO INVITATO PERSONALMENTE. È VENUTO IN FORMA PRIVATA E NESSUNO GLI PUÒ IMPEDIRE DI ENTRARE. MA NON C’È POSSIBILITÀ DI MANIPOLAZIONE: NON È UN FILM PRO POLIZIOTTI O PRO TERRORISTI, MA SU DUE FIGLI…” – VIDEO