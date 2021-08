23 ago 2021 13:49

O ME LA DAI O TI ACCOLTELLO! – IL 42ENNE MAROCCHINO ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO PER AVER ACCOLTELLATO LA MOGLIE 24ENNE E AVERLE TAGLIATO I CAPELLI CON LA STESSA LAMA INSANGUINATA, IN PUGLIA, AVEVA IN MACCHINA UNA BOTTIGLIA DI SODA CAUSTICA – QUANDO LEI SI È RIFIUTATA DI AVERE UN RAPPORTO SESSUALE, IL MARITO LE HA STACCATO QUASI UN ORECCHIO PRIMA DI ACCOLTELLARLA ALLA TESTA, AL VISO, AL TORACE E…