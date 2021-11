23 nov 2021 18:38

MEDAGLIA DI SBRONZO - A MILANO TRA GLI UNDER 30 TORNANO DI MODA LE "SUPER SBORNIE": UBRIACARSI FINO A PERDERE I SENSI - SONO SCHIZZATE LE CHIAMATE AL 118 PER COMA ETILICO: A SETTEMBRE E OTTOBRE L’IMPENNATA DI INTERVENTI È STATA DEL 92%, NELLA FASCIA TRA 13 E 15 ANNI, RISPETTO AL 2019 - SECONDO L'OSSERVATORIO SU GIOVANI E ALCOL, I RAGAZZI VOGLIONO "TOGLIERSI TIMIDEZZE E PAURE" E "DIVERTIRSI IN MODO ESAGERATO", MA NON COMPRENDONO I DANNI NEL TEMPO...