I MEDIA "TRADIZIONALI"? DINOSAURI IN VIA D'ESTINZIONE - CHRIS WALLACE, IL GIORNALISTA TELEVISIVO AMERICANO CHE TRE ANNI FA DALLA FOX ERA PASSATO ALLA CNN, ORA ABBANDONA LA CNN PER UN PODCAST: "È IL FUTURO" - WALLACE, FAMOSO PER LE SUE INTERVISTE A PUTIN, OBAMA, TRUMP E PER AVER MODERATO IL DIBATTITO TRA "THE DONALD" E JOE BIDEN - LO STESSO TRUMP AVEVA SNOBBATO LE INTERVISTE A RETE TV E GIORNALI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 2024, PREFERENDO INVECE LE PIATTAFORME IN STREAMING…

(ANSA) - Chris Wallace, lo stimato intervistatore che tre anni fa dalla Fox era passato alla Cnn, lascia la rete di Atlanta per cimentarsi con il settore dei podcast in streaming dove, e non soltanto a suo avviso, "sembra essere il futuro dei media". Lo ha detto al Daily Beast lo stesso Wallace che ha 77 anni e che per 18 è stato il padrone di casa dello show politico "Fox News Sunday" prima di migrare a Cnn+ nel 2021.

Nel 2022, dopo il flop di Cnn+, il giornalista aveva assunto un ruolo guida in un programma della Cnn in streaming su Max oltre a figurare tra i reporter di punta della copertura delle ultime elezioni presidenziali sulla rete via cavo. Wallace ha spiegato che la sua lunga carriera nella televisione tradizionale è finita. Ha precisato che la decisione di lasciare la Cnn alla scadenza del contratto alla fine dell'anno non nasce da motivi di insoddisfazione di una o dell'altra parte: "Non ho che cose positive da dire. L'esperienza alla Cnn e' stata molto buona per me".

Nel 2020, quando era ancora a Fox, Wallace aveva attaccato di petto l'allora presidente Donald Trump per "il diretto e costante attacco alla libertà di stampa". Quello stesso anno aveva moderato il turbolento dibattito tra Trump e Joe Biden. Figlio d'arte (il padre Mike Wallace è stato per 37 anni il volto della Cbs) Wallace e' famoso per le interviste: celebri quelle senza peli sulla lingua o timori reverenziali a Vladimir Putin o a Trump, passando per Barack Obama.

L'intervistatore ha costruito la sua reputazione senza fare sconti a nessuno, democratici e repubblicani, conservatori e progressisti: alla Fox era stato l'unico dei mezzobusti celebri a non aver adottato la deriva trumpiana di colleghi come Tucker Carlson, Sean Hannity o Maria Bartiromo. I podcast si sono rivelati nelle ultime preferenziali il mezzo di comunicazione che ha spazzato completamente il potere dei mainstream media: il presidente eletto Donald Trump ha snobbato le interviste a rete tv e giornali tradizionali scatenandosi invece sulle piattaforme in streaming come quella dell'ascoltatissimo podcaster di Spotify Joe Rogan.

