IL MEDIORIENTE STA PER ESPLODERE E LE CANCELLERIE EUROPEE SANNO SOLO DIRE BANALITÀ. DA FROSINONE TAJANI MONITA LOFFIO E L’OVVIO: “LA SITUAZIONE PREOCCUPA, LAVORIAMO CONTRO L’ESCALATION” (MA CHE VOI LAVORA’, FATTE UN RIPOSINO). E DA BERLINO IL GOVERNO TEDESCO AGGIUNGE BANALITÀ: “SBAGLIATA LA LOGICA DELLE RAPPRESAGLIE” – IL SEGRETARIO DI STATO USA: “ORA IL CESSATE IL FUOCO A GAZA È IMPERATIVO”. MA COME È POSSIBILE CHE HAMAS NEGOZI DOPO CHE GLI HANNO AMMAZZATO IL LEADER IN IRAN?

BLINKEN, 'ORA IL CESSATE IL FUOCO A GAZA È IMPERATIVO'

(ANSA-AFP) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che il cessate il fuoco a Gaza è "imperativo" dopo l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh.

BERLINO SU HANIYEH, 'SBAGLIATA LOGICA DELLE RAPPRESAGLIE'

(ANSA-AFP) - La "logica delle rappresaglie" in Medio Oriente è la "strada sbagliata": lo afferma il governo tedesco dopo l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran attribuita ad Israele.

TAJANI, SITUAZIONE PREOCCUPA, LAVORIAMO CONTRO ESCALATION

(ANSA) - "La situazione preoccupa e stiamo lavorando per evitare una escalation. Oggi farò una conferenza telematica con tutti gli ambasciatori d'Italia nella regione mediorientale". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti prima della visita al carcere di Paliano in provincia di Frosinone.

La conferenza con gli ambasciatori dell'area prevista nel pomeriggio, ha precisato Tajani, servirà per valutare gli sviluppi della situazione: "Siamo in contatto con i nostri alleati e lavoriamo per ridurre la tensione. Israele ha diritto a difendersi ma non deve esserci escalation".

MO: MEDIA, LEADER JIHAD ISLAMICA ERA NELLO STESSO EDIFICIO DI HANIYEH, SOPRAVVISSUTO

(Adnkronos) - Il segretario generale della Jihad Islamica, Ziad Nakhaleh, era nello stesso edificio - ad un altro piano - in cui si trovava Ismail HANIYEH, a Teheran, nel momento in cui il leader di Hamas è stato ucciso. A riferirlo è l'emittente israeliana Channel 12, citata dal Times of Israel, precisando che Nakhaleh è sopravvissuto. Secondo le notizie riportate dall'emittente Nakhaleh non sarebbe stato un obiettivo.

HANIYEH: CREMLINO CONDANNA UCCISIONE, RISCHIO DESTABILIZZAZIONE

(LaPresse) - La Russia "condanna con forza" l'uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh in un raid in Iran, "riteniamo che tali azioni siano dirette contro i tentativi di ripristinare la pace nella regione e che possano destabilizzare in modo significativo una situazione già tesa". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

MEDIORIENTE: GALLANT, NON VOGLIAMO GUERRA MA PRONTI A OGNI POSSIBILITÀ

(LaPresse) - "Non vogliamo una guerra, ma ci stiamo preparando per tutte le possibilità". Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, parlando con i soldati impegnati con un sistema di difesa missilistico a lungo raggio Arrow, secondo quanto riferisce il Times of Israel.

Le parole di Gallant giungono dopo che nella notte il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso in un raid a Teheran, per il quale tanto il gruppo palestinese quanto l'Iran hanno accusato Israele, e dopo che ieri sera l'Idf ha compiuto un raid a Beirut e avrebbe ucciso un alto comandante militare di Hezbollah, Fouad Shukr.

