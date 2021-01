MEDITATE, GENTE, MEDITATE - LA STRADA PER L’ILLUMINAZIONE È LASTRICATA DI EGO. UNA RICERCA OLANDESE DIMOSTRA COME MINDFULNESS E MEDITAZIONE, INVECE CHE FARE BENE AL PROPRIO IO, AUMENTINO I SENTIMENTI CHE GLI ESPERTI CHIAMANO DI “SUPERIORITÀ SPIRITUALE”. IN PRATICA, CHI SI IMPEGNA DI PIÙ NELLE TERAPIE "ENERGETICHE", SPECIE LE PIÙ BIZZARRE, SI COMPIACE E SI CREDE PIÙ FIGO DEGLI ALTRI (SAI CHE SCOPERTA)

Dal “Daily Mail Online”

meditazione

La strada per l’illuminazione è lastricata di ego: la meditazione e le pratiche mindfulness sono connesse a “narcisismo” e a sentimenti di “superiorità spirituale”. È quello che ha scoperto uno studio realizzato da esperti olandesi che hanno analizzato i questionari di quasi 4mila persone.

Le persone che più si impegnano nelle terapie “energetiche”, specie le più bizzarre come la lettura dell’aura sono quelli più compiaciuti con se stessi. In pratica l’effetto opposto di quello che si pensa di solito, cioè che la consapevolezza e la meditazione possano isolare le persone dal loro io. In realtà, secondo lo studio della Rabdoud University di Nijmegen, aumentando il bisogno delle persone di sentirsi “più di successo, più rispettate o amate”, secondo gli esperti.

reiki

Può, quindi, funzionare come altri strumenti di potenziamento personale e contribuire a un'autostima contingente che dipende dalle proprie realizzazioni spirituali. "Il motivo di auto-miglioramento è potente e profondamente radicato in modo che possa dirottare metodi intesi a trascendere l'ego e, invece, adottarli al proprio servizio." Secondo l'autore principale dello studio, il professor Roos Vonk, le pratiche spirituali erano associate, ma non necessariamente la causa, dei sentimenti superiori.

"Troviamo prove della superiorità spirituale sia tra gli studenti consapevoli che tra gli studenti energici, ma più fortemente in quest'ultimo gruppo, e nel primo gruppo non possiamo dire con certezza che sia illusorio", ha detto. 'In teoria, attraverso la formazione spirituale diventiamo persone sagge che superano i loro interessi privati, ci sentiamo in contatto con gli altri, non giudichiamo, ma in realtà spesso risulta abbastanza diverso.

chogyam trungpa

Le persone impeganate, ad esempio, nella guarigione e nella lettura di aure e chakra, scoprono invariabilmente di avere notevoli capacità psichiche che consentono loro di "vedere" cose che gli altri non vedono. Questo li fa sentire speciali. ' Secondo il team, una parte importante del diventare "spirituali" è cercare di "trascendere il proprio attuale luogo di centricità", estendendo la propria prospettiva oltre il sé. Ironia della sorte, tuttavia, l'addestramento spirituale può "evocare motivazioni e risposte psicologiche che non sono affatto illuminate".

meditazione

I ricercatori hanno eseguito tre studi per misurare quella che chiamavano superiorità spirituale, definita come un sentimento di superiorità su coloro che non hanno "la saggezza spirituale che attribuiscono a se stessi". Hanno condotto tre questionari, il primo coinvolgendo 533 persone, il secondo 2.223 persone e il terzo 965 persone. I questionari chiedevano alle persone di rispondere su una scala da 1 a 7 a una serie di affermazioni, per testare la loro "superiorità spirituale"

Dichiarazioni che per esempio includono frasi come "Sono più in contatto con i miei sensi della maggior parte degli altri", "Sono più consapevole di ciò che si trova tra il cielo e la terra della maggior parte delle persone" e "il mondo sarebbe un posto migliore se anche gli altri avessero le intuizioni che Adesso ho '. Gli autori hanno anche creato scale che si aspettavano fossero correlate alla superiorità spirituale.

lettura dell aura

Ad esempio, la scala della "guida spirituale" ha rilevato aspetti della superiorità spirituale, come parlare delle proprie intuizioni, cercare di aiutare gli altri ad acquisire la stessa saggezza e aspirare a essere l'allenatore spirituale o il guru di un altro. Comprendeva affermazioni come "Aiuto gli altri ogni volta che è possibile nel loro percorso verso una maggiore saggezza e intuizione" e "Sono paziente con gli altri perché capisco che ci vuole tempo per ottenere le intuizioni che ho acquisito nella mia vita e nella mia educazione"

Un'altra scala, l '"eccesso di fiducia soprannaturale", valutava la fede nei "propri poteri paranormali" e includeva alcune affermazioni inverosimili. Gli esempi includevano "Posso inviare energia positiva agli altri a distanza", "Posso entrare in contatto con persone decedute", "Posso influenzare il mondo intorno a me con i miei pensieri" e "quando apro a caso un libro su un numero di pagina che per me è significativo, non è un caso ”

mindfulness

I ricercatori hanno esaminato diverse forme di allenamento spirituale, come la meditazione, la lettura / guarigione dell'aura, l'aptoterapia e il reiki. La terapia energetica copre generalmente abilità classificate come paranormali, come leggere le aure e regredire alle vite precedenti. I partecipanti hanno completato i questionari e risposto a domande sulla loro età, sesso, istruzione, religione e formazione spirituale.

Alcuni degli intervistati nel pool di 3.700 persone non avevano mai subito alcuna forma di addestramento spirituale. I ricercatori hanno scoperto che coloro che avevano preso parte a forme di meditazione hanno ottenuto punteggi più alti nei questionari rispetto a coloro che non avevano una formazione spirituale. Nello specifico, c'è stato un graduale aumento della "superiorità spirituale" da persone prive di formazione spirituale, a quelle con formazione "mindfulness" e quelle impegnate nella terapia energetica.

mindfulness 1

Le persone che credevano che gli fosse stato insegnato a vedere l'aura e regredire alle vite passate (tipi di terapia energetica) erano le più spiritualmente compiaciute. I partecipanti alla terapia energetica hanno ottenuto circa il 67% in più rispetto alle persone senza formazione, mentre coloro che si erano sottoposti a sessioni di consapevolezza hanno ottenuto un punteggio superiore di circa il 50% rispetto a quelli senza alcuna formazione spirituale.

meditazione mindfulness 6

"Le persone possono mirare a diventare più di successo, più rispettate o amate a causa del loro sviluppo spirituale," concludono i ricercatori. "Anche se queste non sono le loro motivazioni iniziali, potrebbero scoprire questi benefici lungo la strada. Possono provare un senso di eccitazione, o saggezza e serenità, e abbracciare l'ideologia che ha portato loro questo piacere, diventando quindi meno aperti verso altre scuole di pensiero.

In sintesi, la strada verso l'illuminazione spirituale può produrre le stesse identiche distorsioni banali che sono fin troppo familiari nella psicologia sociale, come l'auto-miglioramento, la superiorità illusoria, la chiusura mentale e l'edonismo (aggrapparsi a esperienze positive) sotto le spoglie di presunti valori "superiori". "I ricercatori erano stati ispirati ad applicare le intuizioni della psicologia sociale al lavoro di Chögyam Trungpa (1939-1987), un maestro di meditazione buddista tibetano.

meditazione al rainbow

Secondo Trungpa, "ci sono numerose deviazioni che portano a una versione distorta e centrata sull'ego della spiritualità." Possiamo ingannare noi stessi pensando che stiamo sviluppando spiritualmente quando invece stiamo rafforzando il nostro egocentrismo attraverso tecniche spirituali ", ha detto. Lo studio è stato pubblicato sull'European Journal of Social Psychology.

meditazione in aeroporto meditazione al cacao dating

MEDITAZIONE MEDITAZIONE meditazione e bondage aiutano a togliere lo stress meditazione tramite bondage gli aghori combinano meditazione e alcol AGRICOLTORI IN MEDITAZIONE UNA SEDUTA DI MEDITAZIONE DI SWAMI DEVANAND SARASWATI IL GURU DELLO YOGA CHE GUARISCE la cupola per la meditazione matrimandir i beatles a lezione di meditazione trasendentale