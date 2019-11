UNA MEGA PASSIONE – ALBERTO DE PISIS, IL RAGAZZO OMOSESSUALE CHE HA AVUTO UNA STORIA CON TAYLOR MEGA, PARLA IN ESCLUSIVA A "NOVELLA 2000": “SONO TENDENZIALMENTE GAY. PERÒ CON LEI È NATO UN FEELING, CHE POI SI È TRASFORMATO IN PASSIONE VERA, FISICA. L’INTESA TRA NOI ERA ECCELLENTE. MI DICEVA CHE ERO TRA I POCHI A NON SENTIRSI INTIMORITO DA LEI A LETTO. SIAMO STATI INSIEME TRA AGOSTO E SETTEMBRE 2018. POI LEI... ” – FOTO PORCELLINE

Massimo Murianni per “Novella 2000”

NOVELLA 2000 INTERVISTA ALBERTO DE PISIS IL FIDANZATO GAY DI TAYLOR MEGA

Eravamo bellissimi insieme. La gente ci fermava per strada per chiederci le foto, anche se io non sono famoso e lei ancora non lo era tanto come adesso, sarebbe partita per l’Isola dei famosi mesi dopo». Alberto De Pisis, esperto di comunicazione milanese di 29 anni, ricorda con piacere la storia che ha avuto con Taylor Mega.

Come vi siete conosciuti?

TAYLOR MEGA

«Tramite amici comuni. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche».

Nel senso che a lei non interessava una come Taylor?

taylor mega copertina calendario for men

«Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. Sicuramente è stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico».

Esistono rapporti con interessi mediatici?

«Gli altri amori di Taylor sono tutti famosi».

Qualcuno potrebbe pensare che fosse lei a cercare visibilità...

taylor mega

«No, guardi, a me non interessa proprio entrare in quel mondo».

Vi siete innamorati?

«Lei diceva di amarmi».

E lei?

«Non l’ho mai detto».

Però la passione era forte.

taylor mega calendario for men

«Assolutamente sì. L’intesa eccellente. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto».

taylor mega

Quanto è durata tra di voi?

«Tra agosto e ottobre 2018. Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta».

taylor mega al gf

Ci è rimasto male?

«Un po’ sì, non è stato un bell’atteggiamento il suo».

E ora, è innamorato?

«Sono single».