17 mar 2022 16:32

UNA MEGA SCAPEZZOLATA – “STRISCIA LA NOTIZIA” PASSA AI RAGGI X TAYLOR MEGA NELLA RUBRICA “FATTI E RIFATTI” E LA SFOTTE PER UN VIDEO IN CUI NON SI DEGNA NEMMENO DI MOSTRARE LE SUE GRAZIE E FA ROSICARE I PIPPAROLI: “MAMMA, STAREI SEMPRE NUDA, H24. MI DÀ UN SENSO DI LIBERTÀ” – UNA BELLEZZA AL BOTOX VISTO CHE L’INFLUENCER È PASSATA PIÙ DI UNA VOLTA A FARE IL TAGLIANDO DAL CHIRURGO ESTETICO… - VIDEO