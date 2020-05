MEGHAN E HARRY, APRITE IL PORTAFOGLI! LA BEGHINA ELISABETTA VUOLE CHE VENGANO RIMBORSATI I 2,4 MILIONI USATI PER RISTRUTTURARE LA TENUTA INGLESE DI FROGMORE COTTAGE - LA RECENTE "RIBELLIONE" NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA REALE HA OVVIAMENTE UN CONTO SALATISSIMO PER I DUCHI DEL SUSSEX DA QUALCHE SETTIMANA TRASFERITISI IN CALIFORNIA – LA BUCOLICA MAGIONE ERA STATA SCELTA DAI DUE PER STARE IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DA WILLIAM E KATE – VIDEO

Meghan e Harry, aprite il portafogli. Ve lo chiedono la Regina Elisabetta, il principe Carlo e tutti i Windsor. Perché la recente "ribellione" dei duchi del Sussex nei confronti della famiglia reale ha ovviamente un prezzo. Di cui ora, settimana dopo settimana, si scoprono sempre più dettagli.

La notizia è che Harry e Meghan, da qualche settimana trasferitisi in California e per ora nella discreta magione da 15 milioni di sterline procurata da Oprah Winfrey a Beverly Hills (in attesa di comprare una casa tutta loro), saranno costretti a ripagare le spese di ristrutturazione della loro residenza in Inghilterra. E cioè quel Frogmore Cottage dove erano riparati due anni fa per stare il più lontano possibile da William e Kate, con i quali condividevano Kensington Palace ma i rapporti non erano più buoni, per usare un eufemismo.

All'epoca, per rimettere a posto quella bucolica tenuta scelta dai duchi del Sussex, erano serviti 2,4 milioni di sterline. Ovviamente tutto denaro pubblico, gentilmente offerto dai contribuenti. Denaro evidentemente sprecato, visto che i due ribelli - in quella che è stata poi ribattezzata dai media "Megxit" - hanno poi abbandonato Frogmore Cottage, dopo solo pochi mesi, per trasferirsi insieme al piccolo Archie prima in Canada e poi negli Stati Uniti nella loro nuova vita, lontani dalla famiglia reale e dagli odiati giornali inglesi - ai quali hanno fatto pure causa.

Ora, però, come scrive il Daily Mail, si scopre che nelle "clausole del divorzio" di Harry e Meghan dalla Famiglia reale, mediato personalmente dalla Regina la scorsa estate, c'è anche il rimborso dei soldi della ristrutturazione di Frogmore Cottage. Perché bisogna dare il buon esempio, non potete fare quello che volete e quelli erano soldi dei sudditi. Dunque, i duchi del Sussex saranno costretti a ripagare tutti i 2,4 milioni, in comode rate da 18 mila sterline al mese per i prossimi undici anni. Almeno, senza interessi.

