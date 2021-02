MEGHAN MARKLE SGOMITA PER APPARIRE MA LA VERA ATTRAZIONE RESTA SEMPRE HARRY - IL PRINCIPE È STATO AVVISTATO, SORRIDENTE E RILASSATO, SU UN AUTOBUS A DUE PIANI DI LOS ANGELES INSIEME A JAMES CORDEN – I DUE ERANO RIPRESI DALLE TELECAMERE E IN MOLTI SONO PRONTI A GIURARE CHE A BREVE CORDEN SCODELLERÀ UN’INTERVISTA ESCLUSIVA RIPULITA DI DOMANDE SCOMODE…

Meghan Markle, fatti da parte. La vera movie star della famiglia sarà il principe Harry. A scatenare la fantasia della stampa Usa e britannica è una notizia lanciata da Tmz: il nipote di Elisabetta II è stato avvistato a Los Angeles, su un autobus a due piani, mentre veniva filmato da tre telecamere.

Presente anche l’attore e conduttore inglese James Corden, amico di vecchia data dei Sussex: il 19 maggio 2018, con la moglie, fu tra gli ospiti Vip del loro royal wedding. Allegro e abbronzato, senza mascherina ma ligio al distanziamento sociale imposto dalla pandemia di coronavirus, nelle immagini diffuse in rete Harry, davanti alle telecamere, pare perfettamente a suo agio.

Sorride e chiacchiera con Corden, fresco di nomination ai Golden Globe per The Prom e padrone di casa del programma tv Carpool Karaoke in cui chiacchiera e canta, a bordo di un’automobile, con le celeb (tra i suoi ospiti si contano personaggi come Madonna, Michelle Obama e Meryl Streep)

Ma cosa sta girando il principe Harry? La stampa americana e britannica parla di un progetto «top secret». Avanzando varie ipotesi: c’è chi dice che Corden e Harry abbiano registrato una speciale puntata del Carpool Karaoke (in tempi di pandemia, non potendo assembrarsi in una macchina, l’unica soluzione sarebbe appunto un pullman a due piani);

chi sostiene che si tratti di una puntata intera del del The Late Late Show, il programma con Corden come conduttore, di cui il Carpool Karaoke è una sezione; chi invece ipotizza – ed è questa la teoria che più intriga la stampa americana – che siano partite le riprese del progetto milionario che i Sussex hanno firmato con Netflix. Quale che sia la verità, i tabloid non hanno dubbi: a Hollywood sta per nascere una nuova stella (col sangue blu).

