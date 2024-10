7 ott 2024 19:55

MEGLIO TARDI CHE MAI – ERGASTOLO PER IL BOSS GAETANO SCOTTO, CONDANNATO PER L’OMICIDIO DELL’AGENTE NINO AGOSTINO E DELLA MOGLIE IDA CASTELLUCCIO, UCCISI DA UN COMMANDO MAFIOSO NEL 1989 IN PROVINCIA DI PALERMO – VINCENZO, IL PAPÀ DEL POLIZIOTTO, AVEVA GIURATO CHE SI SAREBBE TAGLIATO LA BARBA SOLO DOPO AVER OTTENUTO GIUSTIZIA: LUI E LA MOGLIE SONO MORTI SENZA AVER VISTO L’ASSASSINO DEL FIGLIO DIETRO LE SBARRE…