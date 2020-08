MEGLIO TARDI CHE MAI – LULA SI SVEGLIA E CHIEDE SCUSA ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI CESARE BATTISTI: “CONCEDERGLI L’ASILO FU UN ERRORE” – DURANTE UN’INTERVISTA A "TV DEMOCRACIA" L’EX PRESIDENTE HA DETTO DI NON AVER MAI AVUTO RAPPORTI DIRETTI CON IL TERRORISTA, MA GLI GARANTÌ LA PROTEZIONE PERCHÉ… – ALBERTO TORREGIANI: "SONO INUTILI. PERCHÉ DIRLO OGGI? PER FARE NOTIZIA? NOI NON CE NE FACCIAMO NULLA DELLE SUE SCUSE"

LULA SI SCUSA: ASILO A CESARE BATTISTI FU ERRORE

lula

(LaPresse) - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime di Cesare Battisti e ha detto che fu "un errore" concedergli l'asilo.

Lula, in un'intervista rilasciata a TV Democracia, ha detto di non aver mai avuto rapporti diretti con Battisti ma gli garantì la protezione in Brasile perché l'allora ministro della giustizia Tarso Genro, "diceva che era innocente e che non c'erano prove di colpevolezza" contro di lui. Sentire l'ammissione di colpa da parte di Battisti "è stato molto frustrante", ha detto Lula.

CESARE BATTISTI CHE BRINDA PRIMA DI TORNARE A SAN PAOLO 2

Battisti: Torregiani, inutili le scuse di Lula

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - "Le scuse di Lula? Meglio tardi che mai ma sono inutili": Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una sparatoria in cui lui stesso rimase ferito e perse l'uso delle gambe, commenta così con l'ANSA l'ammissione dell'ex presidente del Brasile di aver sbagliato nel concedere l'asilo a Cesare Battisti.

ALBERTO TORREGIANI

"Adesso voglio vedere cosa dice chi aveva appoggiato la sua decisione. Perché dirlo oggi? Per fare notizia? Noi - ha aggiunto - non ce ne facciamo nulla delle sue scuse".

Diversa la reazione di Maurizio Campagna, fratello di Andrea, poliziotto ucciso a 25 anni dal terrorista dei Pac. Maurizio aveva chiesto a chiare lettere le scuse di Lula. "Fa piacere che una persona come lui, che è stato presidente del Brasile, ammetta di aver fatto una valutazione errata. E questo gli fa onore. Certo le scuse sono arrivate un po' in ritardo, ma fanno piacere".

ALBERTO TORREGIANI

