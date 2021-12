MEGLIO UN TESTIMONE ANONIMO CHE NESSUN TESTIMONE - GLI AVVOCATI DI GHISLAINE MAXWELL HANNO CHIESTO DI CONSENTIRE AI TESTE DELLA DIFESA DI PARLARE SENZA ESSERE RICONOSCIUTI - SECONDO I LEGALI, ALCUNI DI LORO POTREBBE RINUNCIARE NEL CASO NON FOSSE TUTELATA LA LORO IDENTITA' - "SAPPIAMO TUTTI CHE QUESTO CASO HA RICEVUTO MOLTA NOTORIETA' E LE PERSONE CHIAMATE A DEPORRE POTREBBERO RICEVERE MOLTE ATTENZIONI INDESIDERATE..."

Dagotraduzione dal Guardian

Il processo a Ghislaine Maxwell 3

Gli avvocati di Ghislaine Maxwell hanno chiesto al giudice di consentire a diversi testimoni della difesa di testimoniare in forma anonima nel suo processo per traffico sessuale, che riprenderà oggi nel tribunale federale di Manhattan.

Il team legale di Maxwell ha affermato che alcuni testimoni potrebbero essere così restii a testimoniare che potrebbero non presentarsi a meno che non siano autorizzati a deporre sotto pseudonimi.

L'avvocato difensore Christian Everdell ha dichiarato: «Siamo stati in contatto con un certo numero di nostri potenziali testimoni e stiamo già ricevendo richieste - e penso che queste siano richieste valide - che almeno alcuni di loro testimonino in modo anonimo».

Il processo a Ghislaine Maxwell 4

Everdell ha detto che senza l'anonimato assoluto, la loro testimonianza potrebbe essere «sotto una sorta di protezione, protezione del nome, che si tratti di uno pseudonimo o di un nome...».

«Sappiamo tutti che questo caso ha ricevuto molta attenzione e che le persone che stanno testimoniando qui potrebbero ricevere molte attenzioni indesiderate, specialmente se testimoniano per conto della signora Maxwell», ha continuato. «E vorrebbero poterlo fare, almeno alcuni di loro, con una sorta di protezione anonima».

Alla vigilia della ripresa del processo, quando la squadra di Maxwell dovrebbe iniziare a presentare il suo caso di difesa, non è chiaro come il giudice Alison Nathan si pronuncerà sulla questione.

Il processo a Ghislaine Maxwell 2

Bobbi Sternheim, il principale avvocato di Maxwell, ha dichiarato in una lettera del 12 dicembre: «La decisione della Corte su questo problema potrebbe influire sulla volontà di questi testimoni di testimoniare, compromettendo così il diritto della signora Maxwell di presentare la sua difesa...».

Maxwell, 59 anni, è sotto processo per sei capi di imputazione in relazione al suo presunto coinvolgimento nell'abuso sessuale di ragazze adolescenti da parte di Jeffrey Epstein. È stata arrestata in una lussuosa tenuta del New Hampshire nel luglio 2020. Maxwell sostiene di essere innocente e nega ogni illecito.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein e Bill Clinton

Epstein, condannato per reati sessuali, i cui influenti e ricchi associati includevano il principe Andrea e gli ex presidenti degli Stati Uniti Donald Trump e Bill Clinton, si è suicidato in una prigione federale di Manhattan più di due anni fa, mentre aspettava di essere processato.

Gli avvocati di Maxwell hanno sostenuto che Nathan ha permesso a tre dei quattro accusatori di testimoniare in forma anonima o per nome. Nathan ha giustamente sottolineato che «non ha rotto nulla nel consentire l'anonimato» e che questo era «territorio ben solcato»: gli accusatori di abusi sessuali sono regolarmente autorizzati a testimoniare sotto forma di pseudonimo.

Processo a Ghislaine Maxwell 2

Tuttavia, l'insolita richiesta di anonimato del testimone della difesa è in contrasto con i precedenti tentativi degli avvocati di dissipare l'idea che lei sia una figura sfuggente e di considerare Maxwell - la figlia del barone della stampa britannica Robert Maxwell - come normale rispetto al suo background e alle sue esperienze di vita.

«Avete sentito molte cose negative su Ghislaine Maxwell e le prove mostreranno molte cose eccezionali su Ghislaine Maxwell - ben istruita, molti viaggi, laureata a Oxford», ha detto Sternheim nella sua dichiarazione di apertura. «Ha socializzato con persone straordinarie, sa pilotare un elicottero, parla numerose lingue e ha lavorato per tutta la sua vita da adulta».

Processo a Ghislaine Maxwell

«Lei viene etichettata come la ragazza ricca, la socialite. Ma il background privilegiato, lo stile di vita confortevole, lo status: possono essere cose che possono facilmente spuntare la casella sbagliata, ma non sono crimini…» ha detto Sternheim.

Sternheim ha affermato in una lettera che "molti" testimoni della difesa «provengono da località fuori dal distretto e dall'estero». La difesa voleva chiamare molti degli avvocati che rappresentano gli accusatori di Maxwell, per porre loro domande "pertinenti al movente e al pregiudizio".

Sternheim ha anche affermato di aspettarsi che la presentazione del caso della difesa durerà fino a lunedì, il che significa che le discussioni conclusive potrebbero aver luogo già martedì.

Processo a Ghislaine Maxwell 2

Gli avvocati di Maxwell hanno espresso preoccupazione per questa cronologia. Dopo le discussioni conclusive, Nathan dovrebbe istruire i giurati su come valutare il caso, il che significa che potrebbero iniziare le deliberazioni poco prima che ci sia una pausa natalizia di due giorni.

«Mettere la giuria in una posizione in cui hanno praticamente quattro ore per deliberare prima dell'inizio delle festività natalizie è molto pericoloso...» ha detto Sternheim.

Processo a Ghislaine Maxwell

«Capisco la preoccupazione. E vedremo dove saremo arrivati», ha detto Nathan. «Quello che non voglio sentire è che se le prove si chiudono lunedì, si pensi di arrivare fino al 27 per le discussioni conclusive. Sicuramente non accadrà».

