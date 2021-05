“HAI MENTITO TU O HA MENTITO TUA MADRE?” - SELVAGGIA LUCARELLI FA NOTARE CHE C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NELLE RIVELAZIONI DELLA MELONI SULLA MADRE CHE SCELSE DI NON ABORTIRE: “C’È SOLO UN PROBLEMA IN QUESTO RACCONTO SCRITTO CON QUELL’IMPELLENTE BISOGNO DI VERITÀ CHE GIORGIA MELONI SI PORTA DENTRO: E CIOÈ CHE QUANDO LA MADRE ERA INCINTA DI GIORGIA MELONI LA LEGGE SULL’ABORTO NON ESISTEVA. NEL 1976 ERA ILLEGALE E…”