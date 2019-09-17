Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera - Roma
MEJO DI 'NARCOS': A LATINA COCA E ASTICI PER IL BOSS IN CELLA: 34 ARRESTI. COINVOLTI ANCHE DUE AGENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E UOMINI APPARTENENTI AL CLAN DI LAURO – DAL CARCERE I DETENUTI DAVANO ORDINI SULLO SPACCIO DI DROGA CON I FOGLIETTI DI CARTA...-
Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera - Roma
MENO MALE CHE STASERA TORNA LA CHAMPIONS: CONTE CERCA CONFERME IN EUROPA: "IO MALE IN COPPA? LO DICONO I SAPIENTONI. PURTROPPO SI VIVE DI LUOGHI COMUNI, BASTA CHE QUALCUNO DICA UNA COSA IN TV E TUTTI GLI VANNO DIETRO" – IL NAPOLI OSPITA I CAMPIONI D’EUROPA DEL LIVERPOOL – KLOPP TEME INSIGNE (“MI FREGA SEMPRE”) E FA IL SIMPATICO SUL CASO SPOGLIATOI DEL SAN PAOLO: “MI AUGURO CI SIANO LE DOCCE” – LA REPLICA IRONICA DI ANCELOTTI… - VIDEO
DANDOLO FLASH! ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MATRIMONIO DI ELEONORA DANIELE - DOPO 16 ANNI DI FIDANZAMENTO OGGI POMERIGGIO LA CONDUTTRICE RAI È CONVOLATA A NOZZE CON GIULIO CESARE TASSONI A ROMA, NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI FIORENTINI – LUI, DI ORIGINI NOBILI, E’ UN IMPRENDITORE DEL SETTORE FARMACEUTICO – TRA GLI INVITATI SIMONA VENTURA COL COMPAGNO GIOVANNI TERZI, LA GNOCCHISSIMA SAMANTHA DE GRENET, CORINNE CLERY, BEPPE CONVERTINI, MAURIZIO MATTIOLI E ANGELO PERRONE – IL BACIO DELLA CUCINOTTA
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
LA CHEMIOTERAPIA I CAPELLI NON SI PORTA PIÙ VIA – BUONE NOTIZIE PER CHI STA AFFRONTANDO LE CURE ANTI-CANCRO: UN TEAM DI STUDIOSI BRITANNICI HA SCOPERTO UN METODO PER CONTRASTARE LA PERDITA DI CAPELLI LEGATA ALLA CHEMIOTERAPIA - GLI SCIENZIATI HANNO SFRUTTATO LE PROPRIETÀ DI UNA NUOVA CLASSE DI FARMACI CHE…