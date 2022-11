MEJO DELLA BANDA BASSOTTI! IN UN CENTRO COMMERCIALE TURCO TRE CANI LADRI RUBANO UN PUPAZZO DA UN NEGOZIO DI GIOCATTOLI: LE TELECAMERE DI SICUREZZA LI HANNO COLTO CON LE ZAMPE NEL SACCO. LA SCELTA DEL BOTTINO È RICADUTA PROPRIO SU UN PELUCHE A FORMA DI CANE. E NON ERA LA PRIMA VOLTA CHE... - VIDEO

Laura Manca per lastampa.it

cani randagi turchia

C’era una volta la Banda Bassotti. Il negozio di giocattoli turco Armagan, nel centro commerciale all’aperto Oasis Mall di Bodrum, invece, ha recentemente visto in azione una banda di randagi. I dipendenti del locale non si sarebbero mai aspettati di avere tra i propri acquirenti dei cani e, in effetti, non si è trattato esattamente di “clienti”, quanto piuttosto di ladri: le telecamere di sicurezza hanno colto con le zampe nel sacco un gruppo di cani intenti a rubare un pupazzo e la scelta del bottino è ricaduta proprio su un peluche a forma di uno dei loro simili.

Nelle immagini si vedono i tre “banditi” indugiare per un po’ facendo dentro e fuori dalle porte scorrevoli automatiche del negozio. A un tratto, mentre uno di loro rimane di guardia, gli altri due si fiondano nel negozio dividendosi in due direzioni separate, quasi come se volessero creare un diversivo. Poco dopo, uno dei cani esce di corsa con il bottino in bocca seguito a ruota dal “complice” e, insieme alla vedetta, scappano in strada con il loro nuovo peluche.

cani randagi turchia

Intervistato dopo il furto, un dipendente del negozio ha rivelato che non era la prima volta che i cani mostravano interesse per i giocattoli, ma che non erano mai riusciti a mettere a segno il colpo perché mandati fuori dal locale in tempo per evitare il furto. Questa volta, però, sembra che gli animali abbiano colto il momento giusto: «Eravamo occupati con dei clienti mentre loro rubavano il pupazzo e non ci siamo accorti di nulla finché non abbiamo visto la registrazione delle telecamere», ha raccontato il commesso. Quando si sono resi conto dell’accaduto, i dipendenti hanno seguito i cani per cercare di recuperare il giocattolo, ma l’hanno trovato ormai ridotto a brandelli. Pare che il furto sia costato al negozio tra le 300 e le 350 lire turche, poco meno di 20 euro.