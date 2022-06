1 - VIOLENTA LITE A LIVORNO, UNA DONNA PRENDE A CALCI E PUGNI UN UOMO IN STRADA

lite a livorno in strada 6

Violenta lite tra un uomo e una donna nel primo pomeriggio di lunedì a Livorno in strada, sugli Scali d'Azeglio. Improvvisamente tra i due è scoppiato un diverbio e in pochi secondi dalle parole i due sono passati alle vie di fatto.

lite a livorno in strada 4

La donna ha reagito con rabbia e ha iniziato a colpire l'uomo. Prima lo ha spinto contro il cofano di un'auto parcheggiata sugli stalli blu. Poi lui ha provato a reagire, ma la donna dall'aspetto atletico, non gli ha lasciato il tempo di fare contromosse e ha proseguito a colpirlo con calci e pugni mentre la gente passava senza fermarsi e tantomeno provava a dividere i due.

lite a livorno in strada 2

Qualcuno però ha ripreso la colluttazione con il telefono e ha diffuso il filmato sui social. Il filmato è diventato virale a quel punto. A giudicare dalle immagini l'uomo ha avuto la peggio. Si escluderebbe il tentativo di scippo.

lite a livorno in strada 10

Tanti sui social hanno commentato l'episodio di violenza. E in tanti si chiedono se la donna abbia reagito a un tentativo di scippo da parte dell'uomo. Ma c'è anche chi si sofferma sul fatto che nessuno abbia fatto nulla per fermare la violenza.

"Nessuno interviene?", si chiede D. su Facebook. "Impensabile che nessuno faccia nulla per fermarli", commenta A. In effetti dalle immagini è proprio così. Solo un uomo in scooter ha accostato per tentare di dividere i due. Ma a parte lui, non è intervenuto nessun altro.

2 - LIVORNO, ECCO CHI È DAVVERO LA DONNA CHE HA PESTATO UN UOMO IN STRADA

lite a livorno in strada 9

Il video della colluttazione tra una donna e un uomo sugli Scali d'Azeglio a Livorno ha fatto immediatamente il giro del web. Di fatto, come abbiamo raccontato anche qui su Libero, in un primo momento si era parlato di una donna appartenente al Col Moschin che, difendendosi da uno scippo, metteva a posto un borseggiatore. E in effetti nel video ripreso con uno smartphone, l'uomo appare aggrappato alla borsa della donna.

lite a livorno in strada 8

E l'uomo, come mostrano le immagini ha la peggio: viene preso a calci e pugni violenti. Ma adesso, secondo quanto riportato sui social dalla giornalista Chiara Giannini che aveva condiviso ieri sul web la clip che ha fatto il giro d'Italia, a quanto pare non si tratterebbe nemmeno di uno scippo. A quanto pare i due protagonisti della lite sarebbero una brasiliana culturista e il suo compagno.

lite a livorno in strada 7

Probabilmente un diverbio è sfociato in una lite furiosa con l'uomo che ha avuto la peggio. Infatti nelle immagini si vede la donna che reagisce con grande vigore e di fatto "mette sotto" il presunto compagno colpendolo prima con dei pugni e poi con dei calci.

Insomma non si tratta di una soldatessa e nemmeno di una donna che si difende da uno scippo. A quanto pare si tratterebbe di una crisi di coppia arrivata al punto di non ritorno: lo scontro in strada a mani nude.

