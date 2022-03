MEJO DE KING KONG! - UNA SCIMMIA AFFERRA UN GABBIANO AL VOLO E LO SBATACCHIA CONTRO UN PALO - E' SUCCESSO ALLO ZOO DI CHESTER, NEGLI STATI UNITI: IL PRIMATE E' SALITO SU UN PALO, HA AGGUANTATO L'UCCELLO, E POI SU DI LUI HA SFOGATO TUTTA LA SUA RABBIA - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Star

La scimmia sbatte il gabbiano

Allo zoo di Chester, negli Stati Uniti, una scimmia si è arrampicata su un palo, ha afferrato un gabbiano, e l’ha sbattuto ripetutamente fino ad ucciderlo. A riprendere la scena è stata Bec Adamson, che aveva portato la figlia a visitare il bioparco.

Nel filmato che ha subito condiviso, si vede la scimmia in piedi in cima al palo sporgersi per catturare uno dei gabbiani che volano lì intorno. Una volta afferrato per la testa lo sbatte contro il lato del palo. Il momento ha ricordato alla donna l’iconica scena di King Kong in cui il primate è in cima all’Empire State Building a New York City e afferra gli aerei dal cielo per distruggerli.

«Oh mio Dio! Che diavolo», si sente dire a un bambino sotto shock. La scimmia sembra persino «leccarsi il sangue dalle dita». Bec ha detto che l'animale dello zoo ha poi lasciato cadere il gabbiano ed è sceso a mangiare la carcassa. Ha detto: «Era come guardare il vero King Kong. Lo stava davvero sbattendo contro il palo e tirandogli le piume. Era semplicemente aggressivo e pazzo».

La scimmia sbatte il gabbiano 3 king kong king kong La scimmia sbatte il gabbiano 2