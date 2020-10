CAFONALINO PALLONARO - DA SEBINO NELA AL FIGLIO DI DINO VIOLA, LA ROMA SCUDETTATA DEL 1983 SI RITROVA PER CELEBRARE I 92 ANNI DI LUCIANO TESSARI, VICE DI LIEDHOLM, EX PORTIERE E TIFOSO GIALLOROSSO - L'EMOZIONE PER IL REGALO DI NELA - DOPO UNA TRATTATIVA ESTENUANTE, FRIEDKIN CACCIA I DOLLARI E LA ROMA RIABBRACCIA CHRIS SMALLING – VIDEO