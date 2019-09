11 set 2019 20:01

MEJO DI UN FILM! – IN INDIA DA TRE ANNI UN UOMO NON PUÒ USCIRE DA CASA SENZA ESSERE ATTACCATO DAI CORVI – GLI UCCELLI LO HANNO PRESO DI MIRA DOPO AVER TENTATO DI SALVARE UN PICCOLO CORVO CHE ERA STATO CATTURATO E MESSO IN UNA GABBIA DI FERRO: PER SUA SFORTUNA, PERÒ, L’UCCELLINO È MORTO NELLE SUE MANI E DA ALLORA…(VIDEO)