MEJO ‘NA PIPPA - IL BIOGRAFO REALE, DUNCAN LARCOMBE, SOSTIENE CHE MEGHAN MARKLE SIA STATO SOLO UN RIPIEGO PER HARRY CHE IN REALTÀ ERA PAZZO DI PIPPA MIDDLETON, SORELLA DI SUA COGNATA KATE - I PUNTI DI CONGIUNZIONE TRA MEGHAN E PIPPA SONO NOTEVOLI E LARCOMBE SOSTIENE CHE…

Da anni circolano voci secondo le quali il principe Harry avrebbe voluto in realtà sposare Pippa Middleton, sorella della cognata Kate Middleton, piuttosto che l'attrice Meghan Markle. Un semplice gossip, nato già il giorno del matrimonio del fratello William, il 29 aprile 2011, ma che oggi viene avvalorato da un'autorevole fonte. A parlare sul Sun, stavolta, è direttamente il biografo reale Duncan Larcombe, autore di "The Prince Harry: The Inside Story".

Il giornalista afferma che Meghan sia per il principe, in verità, un "surrogato" della donna che avrebbe voluto come compagna di vita. È infatti curioso, continua il biografo, che Harry abbia sposato una ragazza molto simile a Pippa, sia esteticamente sia da un punto di vista caratteriale. Le due giovani donne infatti sono entrambe di origini borghese, amano lo sport e mangiare sano.

Lacrombe propone un ulteriore parallelismo a sostegno delle proprie dichiarazioni: Pippa Middleton, nel 2012, ha pubblicato un libro di ricette e consigli per l'organizzazione di eventi , "Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends", mentre Meghan Markle, nel 2018, ha lanciato una raccolta di ricette etniche, "Together", realizzata insieme alle donne che vivevano nella Grenfell Tower, andata a fuoco nel giugno 2017.

Infine Duncan passa sotto la lente d'ingrandimento lo stile delle due, alla ricerca di ulteriori punti di congiunzione. Entrambe infatti preferiscono vestire casual nel privato, con jeans e sneakers, ed hanno la passione per i cappelli modello panama. In pubblico invece, Pippa come Megan, prediligono invece abiti femminili e moderni, tenere i capelli sciolti e mettere in evidenza lo sguardo optando raramente per rossetti dalle tinte accese. Due donne sicuramente molto simili, ma il biografo dovrà scoprire altro se vuole dissipare ogni dubbio sul matrimonio mancato.

