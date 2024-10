24 ott 2024 15:35

MEJO DEL MAGO OTELMA! IL CLERICO SCIITA LIBANESE MUHAMMAD ALI AL HUSSEINI, SEGRETARIO DEL CONSIGLIO ISLAMICO ARABO, CONTINUA A LANCIARE LE SUE PROFEZIE DALLA TV SAUDITA - L’ULTIMO AVVERTIMENTO È PER NAIM QASSEM, VICESEGRETARIO GENERALE DI HEZBOLLAH: “NASRALLAH TI STA ASPETTANDO. SCRIVI IL TUO TESTAMENTO PERCHÉ TI UNIRAI A LUI” - LE PREVISIONI AZZECCATE SULLA FINE DI HASSAN NASRALLAH (“L’IRAN TI HA VENDUTO. DA STASERA SEI IL PRIMO OBIETTIVO”), SINWAR (“LO ELIMINERANNO IN UNA CASA E NON IN UN TUNNEL”) E SU BIBI NETANYAHU: “COLPIRANNO LE SUE RESIDENZE”