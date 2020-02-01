MEJO DEL RE LEONE – IN SUDAFRICA UN BABBUINO MASCHIO HA RAPITO UN CUCCIOLO DI LEONE E LO HA PORTATO IN CIMA A UN ALBERO CON L’INTENZIONE DI CRESCERLO E DI PRENDERSENE CURA: NON È RARO CHE LE SCIMMIE RAPISCANO I PICCOLI PER CIBARSENE, MA NON SI ERA MAI VISTA “UN’ADOZIONE”: PURTROPPO LE BUONE INTENZIONI NON SONO BASTATE A… - VIDEO

-

Condividi questo articolo

 

 
 

babbuino e cucciolo di leone 4 babbuino e cucciolo di leone 4

Una scena che ha dell’incredibile e non è mai stata ripresa prima. Il video che vi mostriamo ha immortalato il rapimento da parte di un babbuino maschio di un cucciolo di leone.
 
La scimmia ha portato il piccolo felino in cima agli alberi con l’evidente intenzione di prendersene cura. Il video è stato girato da Kurt Schultz nel Kruger National Park, in Sudafrica, sabato 1 febbraio. Non è raro che i babbuini rapiscano cuccioli di felini per cibarsene, non si era mai visto prima invece che il rapimento avvenisse a scopo di “adozione”.

babbuino e cucciolo di leone 3 babbuino e cucciolo di leone 3

 
Purtroppo il babbuino non era in grado di gestire il leoncino, che è deceduto poco dopo il rapimento.

il re leone il re leone babbuino e cucciolo di leone 1 babbuino e cucciolo di leone 1

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

IL CORONAVIRUS AGGREDISCE IL PORTAFOGLI - A CAUSA DELL’EPIDEMIA, LE BORSE DI SHANGHAI E SHENZEN HANNO BRUCIATO 420 MILIARDI DI DOLLARI IN UN GIORNO! - CI SONO QUASI 300 MILIONI DI MIGRANTI INTERNI, IMPIEGATI IN FABBRICHE E UFFICI, DA FAR RIENTRARE A LAVORO IN SICUREZZA - PECHINO ACCUSA GLI STATI UNITI: “HANNO CREATO PANICO E LO HANNO DIFFUSO SENZA SOSTA” - GLI AMERICANI SONO STATI I PRIMI A CHIUDERE IL LORO CONSOLATO A WUHAN, ACCRESCENDO IL SENSO DI PANICO INTERNAZIONALE. E I PRIMI A VIETARE L'INGRESSO A QUALUNQUE CITTADINO CINESE…

business

cronache

sport

cafonal

AZZO, LA MICHELAZZO! - L’EX MANAGER DI PAMELA PRATI HA DIMENTICATO SIMONE COPPI E SI PRESENTA IN GRAN FORMA ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI CHARLIE GNOCCHI: POPPE STRIZZATISSIME, MINIGONNA NERA E STIVALONI – ELIANA È ARRIVATA CON LA TRANS MANILA GORIO ED È STATA TEMPESTATA DI DOMANDE SUL CASO CALTAGIRONE – AL DINNER PARTY SI FESTEGGIAVANO ANCHE I 2 ANNI DI VITA DEL RISTORANTE “MOKU” – C'ERANO LE SEMPRE BOMBASTICHE SARA VARONE E MIRIANA TREVISAN E GIACOMO URTIS – TUTTI SUL TRENINO E POI SELFIE CON LE GEISHE ABAT-JOUR…

viaggi

salute