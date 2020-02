3 feb 2020 20:15

MEJO DEL RE LEONE – IN SUDAFRICA UN BABBUINO MASCHIO HA RAPITO UN CUCCIOLO DI LEONE E LO HA PORTATO IN CIMA A UN ALBERO CON L’INTENZIONE DI CRESCERLO E DI PRENDERSENE CURA: NON È RARO CHE LE SCIMMIE RAPISCANO I PICCOLI PER CIBARSENE, MA NON SI ERA MAI VISTA “UN’ADOZIONE”: PURTROPPO LE BUONE INTENZIONI NON SONO BASTATE A… - VIDEO