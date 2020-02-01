babbuino e cucciolo di leone 4
babbuino e cucciolo di leone 3
il re leone babbuino e cucciolo di leone 1
MEJO DEL RE LEONE – IN SUDAFRICA UN BABBUINO MASCHIO HA RAPITO UN CUCCIOLO DI LEONE E LO HA PORTATO IN CIMA A UN ALBERO CON L’INTENZIONE DI CRESCERLO E DI PRENDERSENE CURA: NON È RARO CHE LE SCIMMIE RAPISCANO I PICCOLI PER CIBARSENE, MA NON SI ERA MAI VISTA “UN’ADOZIONE”: PURTROPPO LE BUONE INTENZIONI NON SONO BASTATE A… - VIDEO-
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il re leone babbuino e cucciolo di leone 1
HOLLYWOOD DRAMA – JAKE LLOYD È SOLO L’ULTIMO CASO DI BABY STAR DEL CINEMA FINITA MALE. IL PIÙ FAMOSO È OVVIAMENTE MACAULAY CULKIN, CHE NON È MAI RIUSCITO A RIPRENDERSI DA “MAMMA HO PERSO L’AEREO” – TRA GENITORI DIVORATI DALLE LORO FRUSTRAZIONI, DROGA E DISAGI PSICHICI, DIVENTARE FAMOSI DA PICCOLI È QUASI SEMPRE UNA MALEDIZIONE
IL CORONAVIRUS AGGREDISCE IL PORTAFOGLI - A CAUSA DELL’EPIDEMIA, LE BORSE DI SHANGHAI E SHENZEN HANNO BRUCIATO 420 MILIARDI DI DOLLARI IN UN GIORNO! - CI SONO QUASI 300 MILIONI DI MIGRANTI INTERNI, IMPIEGATI IN FABBRICHE E UFFICI, DA FAR RIENTRARE A LAVORO IN SICUREZZA - PECHINO ACCUSA GLI STATI UNITI: “HANNO CREATO PANICO E LO HANNO DIFFUSO SENZA SOSTA” - GLI AMERICANI SONO STATI I PRIMI A CHIUDERE IL LORO CONSOLATO A WUHAN, ACCRESCENDO IL SENSO DI PANICO INTERNAZIONALE. E I PRIMI A VIETARE L'INGRESSO A QUALUNQUE CITTADINO CINESE…
UCCI UCCI MA QUANTI SOLDI PORTA GUCCI? - LO SHOPPING DEL LUSSO ATTIRA SEMPRE PIÙ TURISTI EXTRA UE - CINESI, AMERICANI E RUSSI SI FIONDANO NELLE BOUTIQUE DEL CENTRO PER SVUOTARE LE LORO TASCHE BELLE PIENE E L’ITALIA IN TAL SENSO NON HA RIVALI: È LO STATO EUROPEO CON IL PIÙ ALTO AUMENTO DELLE VENDITE TAX FREE NEL 2019 - NEL NOSTRO PAESE A ECCITARE IL RICCASTRO STRANIERO È SOPRATTUTTO GUCCI CHE HA REGISTRATO…
AZZO, LA MICHELAZZO! - L’EX MANAGER DI PAMELA PRATI HA DIMENTICATO SIMONE COPPI E SI PRESENTA IN GRAN FORMA ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI CHARLIE GNOCCHI: POPPE STRIZZATISSIME, MINIGONNA NERA E STIVALONI – ELIANA È ARRIVATA CON LA TRANS MANILA GORIO ED È STATA TEMPESTATA DI DOMANDE SUL CASO CALTAGIRONE – AL DINNER PARTY SI FESTEGGIAVANO ANCHE I 2 ANNI DI VITA DEL RISTORANTE “MOKU” – C'ERANO LE SEMPRE BOMBASTICHE SARA VARONE E MIRIANA TREVISAN E GIACOMO URTIS – TUTTI SUL TRENINO E POI SELFIE CON LE GEISHE ABAT-JOUR…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
UN UOVO AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO – ALT! NUOVO DIETRO DIETROFRONT SULLE UOVA: SECONDO UNA RICERCA CANADESE MANGIARNE UNO AL GIORNO NON HA EFFETTI NEGATIVI PER LA SALUTE, NEMMENO PER CHI HA MALATTIE CARDIOVASCOLARI O METABOLICHE – I RISULTATI DEI TEST HANNO DIMOSTRATO CHE IL CONSUMO QUOTIDIANO NON HA ALCUNA CONSEGUENZA NEGATIVA SUI LIVELLI DI COLESTEROLO EMATICO O SU…