IN UN CAMPO AGRICOLO IN MESSICO SI È APERTA UNA MAXI VORAGINE DEL DIAMETRO DI PIÙ DI 60 METRI. IL BUCO SI ALLARGA GIORNO DOPO GIORNO DALLO SCORSO FINE SETTIMANA E GLI ABITANTI DELLA ZONA SONO MOLTO PREOCCUPATI. SECONDO I RESIDENTI E GLI AMBIENTALISTI LA CAUSA SAREBBE DA ANDARE A RICERCARE NEL…

Da www.lastampa.it

voragine si apre in messico3

Una dolina che cresce di decine di metri ogni giorno dallo scorso fine settimana sta preoccupando gli abitanti di una zona rurale dello stato messicano di Puebla, nel centro del Paese. Qualche giorno fa in un campo agricolo del comune di Juan C. Bonilla, si è aperta una maxi voragine del diametro di oltre 60 metri. Secondo residenti e attivisti la causa sarebbe da andare a ricercare nell'eccessivo sfruttamente delle falde acquifere da parte dell'industria.

