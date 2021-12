15 dic 2021 19:20

MEJO UNO SHAMPOO! – IL VACCINO JOHNSON & JOHNSON NON OFFRE NESSUNA PROTEZIONE DAL CONTAGIO CON OMICRON - UNO STUDIO SUDAFRICANO HA ESAMINATO IN LABORATORIO CAMPIONI DI PLASMA SANGUIGNO DI VACCINATI CON IL MONODOSE E NON E' RIUSCITO A RILEVARE ANTICORPI QUANDO IL SANGUE E' STATO ESPOSTO ALLA MUTAZIONE, MENTRE CONTRO IL CEPPO ORIGINALE I LIVELLI SONO RIMASTI ALTI...