MEJO DI STING! MICK JAGGER SI È TRASFERITO IN TOSCANA!– IL CANTANTE DEI ROLLING STONES SI È INNAMORATO DI CASTAGNETO CARDUCCI E BOLGHERI: PER ORA È OSPITE DEL CONTE MANFREDI DELLA GHERARDESCA E RIMARRÀ QUATTRO MESI PER RIGENERARSI A SUON DI SASSICAIA E LAVORARE SUL NUOVO MATERIALE. MA NON È ESCLUSO CHE RESTI ANCHE DOPO – LE FOTO DELLA FIDANZATA A MOLLO CON IL FIGLIO

Da www.rollingstone.it

mick jagger in toscana

L’indiscrezione girava da un mesetto: Mick Jagger avrebbe scelto la Toscana per ricominciare a lavorare in sicurezza sul nuovo materiale. Dopo aver esplorato la Maremma livornese negli anni scorsi, si è innamorato di Castagneto Carducci e della Bolgheri cantata dal poeta. E pare si fermerà in zona per un po’. A dare la notizia del primo avvistamento è stato Il Tirreno: l’icona del Rolling Stones, seminascosto da cappellone e occhiali scuri, era a spasso per le vie del paese con compagna e amici.

mick jagger a castagneto carducci

I bene informati raccontano che il rocker inglese è ospite del conte Manfredi della Gherardesca nel casale di Montepergoli di Sopra. I due si conoscono da quando l’italiano aveva sposato la figlia di Rupert Ludwig Ferdinand zu Loewenstein Scharfeneck, già celebrato manager della band. Jagger inoltre ha un debole per i vini della zona, a partire dal Sassicaia.

conte manfredi della gherardesca

La notizia non è tanto la vacanza, quanto il lungo periodo di permanenza: Jagger resterà almeno quattro mesi in Toscana, ma la sua presenza potrebbe diventare fissa: «Mick è innamorato di questa regione e di Castagneto Carducci in particolare», ha detto al Corriereu n amico che vuole restare anonimo». E, dopo le polemiche con il presidente Trump, ha deciso di cambiare aria». I Rolling Stones infatti hanno proibito a The Donald di usare la loro musica durante i suoi comizi. E la notizia che ha provocato un polverone negli States, dove Mick vive.

Che Jagger segua le orme di Sting e decida davvero di trasferirsi? Per ora festeggerà qui i suoi 77 anni il prossimo 26 luglio.

mick jagger al lmatrimonio di manfredi della gherardesca e dora lowenstien castello della gherardesca a bolgheri conte manfredi della gherardesca melanie hamrick al mare in toscana melanie hamrick al mare in toscana 2 Mick Jagger e Bianca mick jagger e la fidanzata melanie hamrick MICK JAGGER ROBERT FRANK COCKSUCKER BLUES melanie hamrick al mare in toscana 1