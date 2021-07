MEJO DI UN TAXI - A NEW YORK E' ATTIVO UN SERVIZIO DI ELICOTTERI CHE TRASPORTA I PASSEGGERI DA MANHATTAN ALL'AEROPORTO JFK - PREZZI A CONFRONTO, LA SPESA NON E' DI MOLTO SUPERIORE A QUELLA DI UNA MACCHINA UBER, MA CON IL VANTAGGIO DI RISPARMIARE TEMPO - FORSE GIA' NEL 2024 GLI ELICOTTERI SARANNO SOSTITUITI DA NUOVI TIPI DI VEICOLI, ELETTRICI, LEGGERI E PRIVI DI EMISSIONI...

Dagotraduzione da Axios

Il ponte di Brooklyn visto dall'alto

Il futuro della mobilità aerea urbana è molto più vicino di quanto pensiamo e in pochi anni potrebbe iniziare a cambiare il modo in cui funzionano le città.

Le strade sono sempre più congestionate e i trasporti si stanno spostando verso i cieli. I taxi volanti elettrici sfrecceranno sulle autostrade soffocate, traghettando i passeggeri in una rete di "vertiporti" intorno alla città. Da lì, i passeggeri potranno camminare o utilizzare un altro mezzo di trasporto per raggiungere la loro destinazione finale.

Elicotteri Blade

Ho avuto un assaggio del futuro questa settimana durante una breve gita di un giorno a New York, dove ho provato il servizio in elicottero di Blade Urban Air Mobility da Manhattan all'aeroporto JFK.

Il viaggio - cinque minuti in aria e 20 minuti a bordo strada al mio terminal - costa 195 dollari. Lo stesso viaggio con Uber, 1 ora e 13 minuti: 111 dollari (142 per un’auto Uber Black).

La lounge di Blade West - in una roulotte vicino al fiume Hudson tra la 30th Street e la 12th Avenue - non è impressionante vista dalla strada, ma all'interno c'è tutto ciò che ti aspetteresti in una lounge VIP.

Elicotteri Blade 3

Quando è arrivato il momento di salire a bordo, lo staff Blade ha scortato me e un altro passeggero all'elicottero ronzante, dove ci siamo allacciati ai nostri sedili di pelle, abbiamo indossato le cuffie e siamo partiti.

Ci siamo diretti a sud sull'Hudson, intorno alla punta di Manhattan, e poi abbiamo sorvolato Brooklyn nel Queens, dove siamo atterrati all'impianto di aviazione generale Sheltair a JFK. Sono stato scortato fuori dall'elicottero a una Cadillac Escalade in attesa, dove l'autista aveva già le informazioni sul mio volo e mi ha portato direttamente al mio terminal.

Elicotteri Blade 4

Il volo Blade è stato sia spettacolare che rassicurante. Le viste mozzafiato dello skyline di Manhattan e della Statua della Libertà sono state oscurate dal fumo degli incendi a ovest che gli scienziati hanno collegato al cambiamento climatico causato dall'uomo.

Il trasporto elettrizzante - automobili, autobus, camion e persino l'aviazione - è più urgente che mai.

Un giorno dopo il mio volo, ho chiamato il CEO di Blade Rob Wiesenthal per la sua opinione sulla trasformazione della mobilità urbana.

Elicotteri Blade 2

«Sta diventando una City 2.0», mi ha detto. «In questo momento, stiamo pensando a come sarà New York tra cinque anni». Forse già nel 2024, dice, gli elicotteri che Blade fa volare oggi inizieranno a essere sostituiti da un nuovo tipo di velivolo verticale elettrico leggero, silenzioso e privo di emissioni.

Assomigliano un po' a droni di grandi dimensioni, imitano gli elicotteri in fase di decollo e atterraggio, ma poi volano più come un tipico aeroplano. Le aziende che sviluppano questi velivoli come Joby, Wisk e Lilium affermano che saranno più economici da costruire e utilizzare, rendendo la mobilità aerea urbana più accessibile a tutti.