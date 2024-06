LA MELONA OGGI FA L’INTRANSIGENTE. DOMANI, CHISSÀ – IN PARLAMENTO REPLICA ALL’OPPOSIZIONE ALZANDO I TONI E PROMETTENDO: “NON FACCIO INCIUCI CON LA SINISTRA, NON IN ITALIA NÉ IN EUROPA. È FOLLE CHE IN EUROPA SI NEGOZI SOLO SE CI SI ADEGUA” – QUINDI CHE FARÀ DOMANI AL CONSIGLIO EUROPEO? SI METTERÀ ALL’OPPOSIZIONE DI URSULA, RISCHIANDO L’ISOLAMENTO PER L’ITALIA? - "SONO STUFA DI SENTIRE RACCONTARE IL GOVERNO COME IMPRESENTABILE" (BASTEREBBE NON CIRCONDARSI DI IMPRESENTABILI...) - VIDEO

Giorgia Meloni - comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo

MELONI,ECR E NON LIBERALI TERZO GRUPPO, DEMOCRAZIA È ALTRO

(ANSA) - "La collega Madia dice che la ragione per la quale c'è l'accordo tra tre forze politiche per distribuire" i vertici Ue "è che il Ppe è primo partito, i socialisti il secondo e i liberali il terzo partito quindi è la democrazia: c'è un problema il partito liberale non è il terzo partito, sono i conservatori.

Ci dice implicitamente che storicamente è accaduto che nella definizione dei ruoli di vertice si partiva dai gruppi maggiormente significativi. Oggi si sceglie di stabilire che quel meccanismo non va più bene perché il terzo gruppo oggi è un gruppo che non piace a chi decide di fare questa scelta, sono d'accordo sul fatto che la democrazia colleghi del partito democratico sarebbe una cosa diversa, cioè sarebbe una scelta che rispecchia l'indicazione dei cittadini". Così Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

MELONI, BATTAGLIA IN UE SU ASSEGNO UNICO, OPPOSIZIONI CON NOI?

giorgia meloni alla camera 1

(ANSA) - "La natalità è una delle nostre priorità" e "c'è una battaglia che riguarda l'Ue, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia sull'assegno unico", una delle poche cose su cui tutti concordiamo, sostenendo "la bizzarra tesi che dovremmo riconoscerlo anche agli stranieri, agli extracomunitari" con "figli in patria". Un "principio ideologico" che renderebbe la misura "non sostenibile".

"Io intendo dare battaglia, chiedo di sapere se l'opposizione ci darà una mano a dare battaglia". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

MELONI, CANDIDATI DEM PER SCIOGLIERE LA NATO,È POSIZIONE DEL PD?

(ANSA) - "In tema di ambiguità sono seconda ad altri. Chiederei al Pd se la posizione espressa da alcuni vostri candidati di sciogliere l'Alleanza atlantica sia la posizione del partito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

UE: MELONI, FIERA CHE SIA FINITA LA STAGIONE DEL PD

(ANSA) - "Io l'Italia la schiero con l'Italia. La schiero dove sta l'interesse nazionale. Sono fiera che sia finita la stagione dove l'Italia sia schierata dove interessa al Pd. La schiero con l'Italia e con l'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

MELONI, ORBAN? NON CI SONO AMICI E NEMICI, MA INTERLOCUTORI

(ANSA) - "Torna spesso il riferimento a Orban. Non vedo mai la politica estera in termini di amici e nemici. È un grande errore, noi qualche avversario ce l'abbiamo e ce l'abbiamo fuori dai confini europei. Non ci sono amici e nemici ma interlocutori, ma serve chi cerca interlocutori. Non mi risulta che l'Ungheria blocchi qualsiasi cosa che riguarda l'Ucraina. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

SERVIZIO IN CAMERA - GIORGIA MELONI DA ENRICO MENTANA - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO

UE: MELONI, NEGOZIARE SOLO SE CI SIA ADEGUA NON È LA MIA IDEA

(ANSA) - "Non credo che la visione di Della Vedova" sia che si è "in condizione di negoziare quello che spetta all'Italia solo se ci si adegua. Non credo sia la sua visione" e "non è la mia idea di Europa. Io considero folle che chi rappresenta l'Italia in Europa dica che non bisogna negoziare di fatto con il governo italiano perché non è un governo che piace alla sinistra. Cercare l'isolamento per l'Italia crea molti problemi all'Italia ed è grave". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

MELONI, NON FACCIO INCIUCI CON LA SINISTRA NÉ QUI NÉ IN UE

(ANSA) - "Io non faccio inciuci con la sinistra, non in Italia, non in Europa. Il patto stabilità non credo possa definirsi un inciucio. Ritengo che un inciucio sia guidare un governo, essere sfiduciati e mettersi d'accordo con l'opposizione per restare al governo". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

MELONI, SU ABORTO E DIRITTI LGBT NESSUN INTERVENTO DEL GOVERNO

(ANSA) - "Fate propaganda su aborto e diritti Lgbt perché siete a corto di argomenti. Noi non siamo intervenuti su queste normative. Non ci sono novità di legge che abbiamo portato avanti. Se siete disgustati dalle nostre politiche, dovete essere disgustati anche dalle vostre". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rispondendo a quanto sollevato dal deputata pentastellata Gilda Sportiello.

MELONI, IN ITALIA NON SI ENTRA PAGANDO GLI SCAFISTI, È LA LEGGE

(ANSA) - "Chi stabilisce chi è irregolare e chi no? Lo definisce la legge, le regole, la legge, che dice che ci sono metodi legali per entrare in Italia legalmente e non è consentito entrare dando i soldi agli scafisti ed entrare illegalmente". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

MELONI, STUFA DELLA NARRAZIONE DI UN GOVERNO IMPRESENTABILE

(ANSA) - "Io ho fatto critiche all'Ue ma anche proposte", "se lo fanno alcuni sono europeisti, se lo fanno altri sono nemici dell'Ue". "Io sono stufa di sentire raccontate il governo come impresentabile e nemico. Non si possono liquidare le posizioni politiche diverse come impresentabili, questo film non funziona". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Giorgia Meloni - comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo