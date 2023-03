MELONI, CHE UGOLA! A “UN GIORNO DA PECORA” MICHELE LARICCHIA, SINDACO DI CAPURSO, CHE HA VISTO LO SHOW DI CHECCO ZALONE AL TEATRO BRANCACCIO DI ROMA VICINO A GIORGIA MELONI, RACCONTA: “LA PREMIER HA CANTATO LE CANZONI ANGELA E PRIMA REPUBBLICA” – “SI È VERAMENTE DIVERTITA E HA PARTECIPATO MOLTO. ALLA FINE DELLO SPETTACOLO SI È ALZATA E…” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

giorgia meloni al teatro brancaccio allo spettacolo di checco zalone

Michele Laricchia, sindaco di Capurso, luogo di origine di Checco Zalone, oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per raccontare dello spettacolo del comico pugliese che il primo cittadino ha seguito vicino ad una spettatrice d’eccezione, la premier Giorgia Meloni.

Nel teatro romano dove si è tenuto lo show vicinissimo alla leader di FdI. “Era seduta davanti a me. Dal palco Luca (Zalone, ndr) ha nominato la Meloni e per par condicio, visto che io sono di c.sinistra, ha nominato anche me. Lei è entrata in sala proprio all’inizio dello spettacolo, insieme al suo compagno e ad altre cinque o sei persone”.

La premier ha intonato qualcuna delle celebri canzoni di Zalone? “Si, diverse”. Quali? “Angela e la Prima Repubblica. Si è veramente divertita e ha partecipato molto. E a fine spettacolo si è alzata per applaudire e, molto carinamente, si è girata verso di me dicendomi ‘buonasera sindaco, arrivederci!’”.

MICHELE LARICCHIA SINDACO DI CAPURSO GIORGIA MELONI E L'IMMIGRATO DI CHECCO ZALONE