ALFREDO COSPITO NEL 2013 (A SINISTRA) E NEL 2022 (A DESTRA)

(AGI) Attenzione altissima in vista del corteo degli anarchici annunciata per domani pomeriggio a piazza Vittorio, nella Capitale. Predisposti adeguati servizi di sicurezza per fronteggiare ogni evenienza. Sotto la lente gli obiettivi considerati sensibili nella Capitale, in particolare nelle zone in cui dovrebbe svolgersi il corteo, pubblicizzato sui social nei giorni scorsi. Verranno rimossi i secchioni dell`immondizia nell`area di piazza Vittorio, dove sono stati chiamati a raccolta alle 15 gli anarchici, come anche nell`area di San Giovanni e del Pigneto dove potrebbero dirigersi i manifestanti che non hanno chiesto l`autorizzazione alla questura. (AGI)

COSPITO

Da open.online

manifestazione anarchica a favore di alfredo cospito

«Gli uomini della sinistra stanno strumentalizzando la mia protesta, trasformandola in una macchietta». Sono le parole di Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di carcere duro attualmente nella casa di reclusione milanese di Opera, contenute nella relazione del capo del Gruppo operativo mobile, il generale Mauro D’Amico, che accompagnava la relazione spedita al ministero della Giustizia e poi arrivata al deputato FdI, Giovanni Donzelli, al quale sarà presto affidata una scorta.

manifestazione anarchica a favore di alfredo cospito

E quanto riportano su Repubblica Giuliano Foschini e Fabio Tonacci che citano le pagine scritte dal generale D’Amico. Il 30 gennaio, – riporta il quotidiano romano – si legge che «con il giusto megafono la sua vicenda ha generato una mobilitazione che appare in continua crescita: lo stesso detenuto (Cospito, ndr) se ne è reso conto e durante una visita medica ha affermato che la sua protesta sta venendo strumentalizzata ed è stata trasformata in una macchietta dagli uomini della sinistra che non conoscono la realtà del carcere che starebbero strumentalizzando la sua figura». Nella carte, inoltre, sempre secondo quanto riporta Rep, si fa riferimento al comportamento dell’anarchico durante la detenzione alla casa circondariale di Sassari, dalla quale è stato trasferito quattro giorni fa. «Cospito – si legge – ha tenuto una condotta aderente alle norme: non si registrano infrazioni disciplinari a suo carico». E poi: «Nel colloquio tenutosi il 16 gennaio 2023 il detenuto ha inoltre definito il suo sciopero della fame «il più falso della storia e ha precisato di assumere una grande quantità di integratori e di stare molto meglio»

ALFREDO COSPITO

LA MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ANARCHICI

Da open.online

La federazione internazionale degli anarchici chiama una mobilitazione internazionale per Alfredo Cospito. Una serie di appelli pubblicati sul web invita a protestare davanti alle ambasciate italiane di ogni paese. «Per la distruzione di ogni prigione» e «contro il 41 bis». «Il compagno Cospito sta morendo perché lo Stato vuole che muoia. Questo non è solo un problema “umanitario”. La lotta del compagno è un appello all’azione rivoluzionaria internazionale. L’indifferenza e la passività non saranno mai nostre alleate; sì alla solidarietà», si legge nel testo. Una delle proteste è andata in scena ieri davanti all’ambasciata italiana a Santiago del Cile.

ALFREDO COSPITO

Nei giorni scorsi un’assemblea aperta sul caso si è svolta a Barcellona. Mentre sul web nei giorni scorsi sono comparsi anche filmati di propaganda. Un blog in spagnolo raccoglie anche le notizie delle proteste di questi giorni in Italia. In Italia gli anarchici sono scesi in piazza a Milano, a Bologna e in altre città. Alcuni manifesti a La Sapienza indicano «chi sono gli assassini di Alfredo Cospito». Altri sono apparsi accanto alla targa commemorativa per l’anarchico Giuseppe Pinelli, in cima alla scala della facoltà di Lettere della Sapienza di Roma occupata da giovedì da alcuni studenti dei collettivi che in serata hanno interrotto la protesta. Tra le foto, anche quelle di politici e di alcuni magistrati.

sapienza occupata per alfredo cospito 9

«L’università è complice del silenzio. Fuori tutti dal 41 bis», è la scritta comparsa sulla facciata del rettorato della Sapienza. A Milano durante il corteo alcuni fumogeni sono stati lanciati contro i fotografi ed un cameraman, dipendente di un service legato a Mediaset, è stato colpito alla testa da un fumogeno riportando una lieve ferita.

manifesti choc a la sapienza contro meloni e mattarella ALFREDO COSPITO giorgia meloni ALFREDO COSPITO ALFREDO COSPITO. AUTO DEI VIGILI URBANI DI MILANO BRUCIATA DAGLI ANARCHICI manifestazione anarchica a favore di alfredo cospito 2 manifestazione anarchica a favore di alfredo cospito 3 sapienza occupata per alfredo cospito 11