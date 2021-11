27 nov 2021 17:24

MENATO PER LE MENATE DEL POLITICAMENTE CORRETTO - UNO STUDENTE È STATO AGGREDITO DAVANTI AL LICEO CAVOUR DI TORINO: STAVA DISTRIBUENDO VOLANTINI CONTRO L’USO DELL’ASTERISCO NELLE COMUNICAZIONI PER RENDERE IL GENERE FLUIDO E SI È BECCATO UN PUGNO IN FACCIA - È UN MILITANTE DI AZIONE STUDENTESCA, VICINA A FRATELLI D’ITALIA: È STATO PICCHIATO DA UN MEMBRO DEL "KOLLETTIVO STUDENTI AUTORGANIZZATI" CHE…