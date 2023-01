MENO BESTIE E PIU' ANIMALI - LE SCIMMIETTE NANE SONO LE NUOVE STAR DEI SOCIAL, SCAVALCANDO GATTI E CAGNOLINI (E QUALCHE INFLUENCER) NELLE PREFERENZE DEGLI UTENTI - SULLE PIATTAFORME SONO COMPARSE NUMEROSE FOTO E VIDEO DEGLI ANIMALI, CHE POSSONO COSTARE FINO A 8 MILA EURO L'UNO - MA I VETERINARI AVVERTONO: "OLTRE A ESSERE VIETATE IN ITALIA, NON È GIUSTO PER UN NOSTRO CAPRICCIO SRADICARE DAL LORO HABITAT QUESTE BESTIOLE…"

scimmiette social

Estratto dell'articolo di Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano”

Pesano meno di un chilogrammo, sono graziose, hanno il musetto simpatico e gli atteggiamenti affettuosi. Sono loro, le scimmiette nane le nuove star dei social […] sembrano passati di moda anche gli amatissimi gatti e cagnolini. E hanno spodestato persino le fashion blogger su Instagram queste adorabili scimmiette […].

[…] Affezionarsi e trattarli come bimbi è un attimo. […] Ma la strada per definirli animali domestici, il sogno di molti, è ancora lunga. La più diffusa nelle case è la scimmietta cebus o cappuccino, chiamata così perché la sua testa ricorda quella dei frati cappuccini; è la più gettonata per la sua intelligenza superiore alla media; ha la coda prensile che fa da quinto arto e la usa come fosse una mano. […] Ha delle capacità, non per imitazione, che fanno sorridere ma anche riflettere: utilizza anche nel suo habitat naturale le pietre per schiacciare le noci.

scimmiette social

[…] Quanto costa una scimmietta? Il prezzo varia da 4.000 a 8.000 euro[…]. Certo, si possono trovare anche a meno su internet. Ma è una moda che arriva dagli Stati Uniti (Ohio, Virginia, Nebraska, Montana, Carolina del Nord e del Sud, Wisconsin, Alabama e Kansas dove è possibile tenere in casa un animale selvatico), da noi è vietato dal 1996. In Inghilterra qualche anno fa erano state censite circa 4500 scimmiette nelle famiglie inglesi.

scimmiette social

Anche gli italiani non disdegnano. «Mi è capito spesso di ricevere domande da parte di chi arriva a far curare il cane o il gatto su dove prendere una scimmietta», racconta il veterinario Diego Manca […]. «Sconsiglio subito, perché oltre a essere vietata in Italia, la scimmietta, anche se assomiglia all’uomo e ci fa simpatia, resta un animale selvatico, non come cani e gatti che sono stati allevati per generazioni come animali da compagnia al punto che abbiamo selezionato tratti specifici di comportamento e fisici che li rendono oggi dei compagni ideali. […]».

Poi, aggiunge il dottor Manca, «la loro flora batterica è diversa dalla nostra, ci sono rischi per la loro salute e la nostra, batteri, virus a cominciare dall’herpes di tipo B che potrebbe fare un salto di specie. E non è giusto per un nostro capriccio sradicare dal loro habiatat queste bestiole per travestirle da bambini e farle vivere costrette in ambienti che non gli appartengono». […]

scimmiette social scimmiette social scimmietta 5 scimmiette social