1 giu 2022 18:42

MENO MALE CHE PUCCINI E' MORTO: NON DOVRA' SORBIRSI QUESTO ORRORE! - LA ROYAL OPERA DI LONDRA METTERA' IN SCENA UNA "MADAMA BUTTERFLY" RIVISITATA IN CHIAVE ANTI-RAZZISTA - L'OPERA E' STATA ACCUSATA DI AVERE TROPPI RIFERIMENTI ALLA SUPERIORITA' DELL'OCCIDENTE - PER ADATTARLA IL DIRETTORE OLIVER MEARS HA IMPIEGATO UN ANNO E COINVOLTO PROFESSIONISTI E ACCADEMICI NIPPONICI PER RENDERLA "SIA FEDELE ALLO SPIRITO ORIGINALE" CHE UNA "RAPPRESENTAZIONE AUTENTICA DEL GIAPPONE"