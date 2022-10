E MENO MALE CHE PUTIN STAVA FINENDO LE MUNIZIONI – QUESTA MATTINA A KIEV SONO STATE SENTITE ALMENO 9 ESPLOSIONI: LA CAPITALE UCRAINA È STATA COLPITA DA “ATTACCHI DI DRONI KAMIKAZE”, A UNA SETTIMANA ESATTA DAL BOMBARDAMENTO A TAPPETO DEL 10 OTTOBRE – SAREBBE STATO COLPITO ANCHE LA SEDE DELLA COMPAGNIA ENERGETICA NAZIONALE UKRENERGO… VIDEO

Kyiv under massive Shahed drone attack; explosions are heard. Air defense reportedly shot down. Reportedly, a building is on fire after drone impact

UCRAINA: FORTI ESPLOSIONI A KYEV

droni kamikaze su kiev 2

(ANSA-AFP) - Alcune forti esplosioni sono state sentite pochi minuti fa a Kiev, a una settimana esatta dagli attacchi russi nella capitale ucraina. Le sirene antiaereo sono suonate poco prima delle deflagrazioni. Lo scorso 10 ottobre, intensi bombardamenti russi hanno colpito Kiev e altre città dell'Ucraina, uccidendo almeno 19 persone e ferendone 105 e scatenando le proteste internazionali. Successivamente Mosca ha continuato a sparare anche se in maniera meno intensa, colpendo in particolare gli impianti energetici, come rappresaglia per l'esplosione che ha in parte distrutto il ponte russo della Crimea, di grande importanza strategica. (ANSA-AFP).

UCRAINA: CENTRO DI KIEV COLPITO DA DRONI KAMIKAZE

(ANSA-AFP) - Kiev è stata colpita da "attacchi di droni kamikaze". Lo ha detto il capo di stato maggiore della presidenza ucraina, Andriï Iermak, dopo una serie di esplosioni che hanno scosso il distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. "I russi pensano che questo li aiuterà a vincere la guerra - ha commentato - ma mostra soltanto la loro disperazione".

droni kamikaze su kiev 3

UCRAINA: ESPLOSIONI NELLE REGIONI DI ODESSA E KHARKOV

(ANSA) - Esplosioni nelle regioni di Odessa e Kharkov. Secondo fonti informative locali, l'allerta aereo è stata dichiarata anche a Dnepropetrovsk, Kirovograd, Poltava e nelle regioni di Kharkov. A Nikolayev ha preso fuoco un deposito di carburante dopo che la città è stata bersaglio di una serie di esplosioni.

KIEV, INCENDIO DOPO 2 ESPLOSIONI NEL CENTRO DELLA CAPITAL

(ANSA) - Due esplosioni causate da droni kamikaze iraniani hanno provocato un incendio in un edificio non residenziale nel quartiere di Shevchenkiv, nel centro di Kiev. Lo ha annunciato il sindaco Vitaliy Klitschko, come riporta Unian. "I vigili del fuoco stanno lavorando. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. I medici sono sul posto. Stiamo chiarendo le informazioni sulle eventuali vittime. Rimanete nei rifugi", ha scritto Klitschko su Telegram.

droni kamikaze su kiev 1

MEDIA,9 ESPLOSIONI A KIEV, FUMO DA SEDE AZIENDA ELETTRICA

(ANSA) - Sono nove, secondo il corrispondente del Guardian a Kiev, le esplosioni sentite nel centro della capitale ucraina, alcune si sono verificate vicino alla stazione ferroviaria centrale. Secondo l'Agenzia di stampa statale russa Tass, che cita media ucraini, pennacchi di fumo si stanno alzando sopra l'ufficio centrale della compagnia energetica nazionale ucraina Ukrenergo. Il sindaco della città ha postato su Twitter la foto di un drone kamikaze esploso.

KIEV, ATTACCHI RUSSI SU INFRASTRUTTURE A SUMY, NELL'EST

(ANSA) - Il governatore dell'Oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyi ha riferito che le forze russe hanno colpito le infrastrutture critiche nel distretto di Romenskyi dopo le 5 del mattino. Zhyvytskyi ha detto che ci sono vittime, ma non ha fornito dettagli, come riportano i media ucraini.

