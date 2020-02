MENO MALE CHE C’È IL CAPEZZOLO DELLA CANALIS A FARCI GODERE ALLA "MILANO FASHION WEEK" – IN PRIMA FILA CHIARA FERRAGNI CON TUTA DA MECCANICO, DILETTA LEOTTA CON COSCE IN VISTA ED EMMA IN COMPLETO DI PELLE MARRONE SEMBRA UN INSACCATO - EMILY RATAJKOWSKI COPERTA COME NON MAI E YOLANDA HADID RISCHIA CON UNA TUTA ATTILLATISSIMA – TUTTI I VIP E LE INFLUENCER ALLA SETTIMANA DELLA MODA… - VIDEO

Martina D’amelio per "www.iodonna.it"

yolanda hadid

Crescono ogni anno di numero. Si muovono da sole o a squadre. Provengono dalla Penisola, ma anche dal resto del globo. E soprattutto, con i loro look conquistano sempre di più anche le sfilate, oltre alle strade. Ecco chi sono le vecchie e nuove influencer avvistate alla Milano Fashion Week autunno inverno 2020/2021 da tenere d’occhio. Perché oltre all’ennesimo #ootd c’è di più…

Questione di followers

Dai profili virtuali alla realtà, il passo è breve? In verità le regine di stile della MFW si muovono a passi lunghi e ben distesi. Un tempo micro influencer, ora delle vere e proprie It Girl in avanzata: a partire dal battaglione arrivato in questi giorni a Milano direttamente dal nord, capitanato dalla bionda sosia di Carrie Bradshaw Emili Sindlev.

valentina ferragni, erika boldrin, evangelie smyrniotaki, candela pelizza, caro daur e anna dello russo

Nativa di Copenhaghen, amante dei look eccentrici, guida il resto della #Scandisquad formato da Thora Valdimars e Jeanette Madsen (le designer dell’Instagram brand di abiti Rotate), già avvistate, compatte e in look matchy matchy, all’ultima Milano Moda Uomo. E che adesso hanno preso ognuna la loro strada, almeno per quanto riguarda lo street style (e le sfilate): alla prima l’onore di presenziare n questa stagione per la prima volta da Prada, alle altre tocca “solo” Max Mara.

saweetie

Questione di followers: lei supera i 300mila. In ogni caso, per tutte, un bel salto di qualità rispetto allo scorso anno, quando venivano avvistate solo alle sfilate minori o in quarta fila.

Le influencer straniere

La ventata di stile dall’estero rischia di travolgere le influencer nostrane? Se la Cophenagen Fashion Week cresce d’importanza, alla MFW non mancano mai le influencer germaniche che hanno fatto da vere e proprie apripista. Stiamo parlando di Caro Daur (22), Xenia Adonts (27) e Leonie Hanne (31), avvistate anche alla sfilata di Gucci.

olivia culpo

Ma ci sono influencer di altre nazionalità che si stanno facendo notare alla Milano Fashion Week autunno inverno 2020/2021: dalle asiatiche Yoyo Cao, Susie Lau “Bubble” e Jaime Xie alla russa Style Heroine Evangelie Smyrniotaki, 368mila followers su Instagram, che non solo ha avuto l’onore di essere invitata da Miuccia, ma è stata scelta quest’anno persino come ambasciatrice dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.

filippa lagerback

E poi la californiana Paola Alberdi, che ha all’attivo una collezione con Amazon Fashion e 1,1 milioni di followers, seguita dalla collega americana Brittany Xavier (1,2 milioni). Dalla Francia invece Loulou De Saison Chloé Harrouche – “solo” 162mila followers ma uno stile originale che piace a brand come Bottega Veneta e Max Mara.

fedez e chiara ferragni 1

Le influencer Made in Italy

Se le conosci, le eviti? Piuttosto, ti allei per combatterle a colpi di stile. Ecco quindi che il duo di influencer e stiliste italiane composto da Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio, menti creative di The Attico, arruola l’amica oltre che designer di scarpe amata dalle celebs Amina Muaddi. E poi i volti noti alla MFW: le nostrane Eleonora Carisi, Chiara Totire, Candela Pelizza e Erika Boldrin.

eva riccobono

Oltre alle ormai naturalizzate italiane, Linda Tol, di origini olandesi, la tedesca Veronika Heilbrunner, la brasiliana Elena Bordon e l’italo-jamaicana Tamu McPherson (forte di 255mila followers internazionali), tutte di base a Milano da diversi anni. E da Fendi in prima fila torna anche una vecchia conoscenza: l’influencer “mascherata” Checking Invoices (dietro la sua identità si celano in verità due amiche di origini greche, di stanza nel capoluogo).

Dagli obiettivi street style ai riflettori delle sfilate

Gli obiettivi dei fotografi street style? Sono già oltre, e bramano soprattutto i riflettori del front row. I modelli aspirazionali sono Chiara Ferragni e Olivia Palermo. Che però ormai sono già passate al livello successivo, quello di vere e proprie celebrità. Dal canto loro, i brand continuano ad accogliere le influencer, famose e non, nel seat.

esther acebo

E non di certo per i loro #ootd: cosa non si fa per accendere Instagram &Co. sugli eventi della MFW (ad esempio invitare, oltre alle classiche It Girl, le star di TikTok e le youtuber, come ha fatto Prada: fashion girl, tremate). Un affare “social”, ricordiamo, da circa 100 milioni di dollari: questo il valore monetario dell’impatto mediatico della scorsa Milano Fashion Week SS20. Riuscirà quest’edizione a superarlo, (anche) grazie alle sue vecchie e nuove protagoniste?

emma marrone

I riflettori si accendono su Milano. La città diventa ricettacolo di star, ospiti e addetti ai lavori, in occasione della Milano Fashion Week autunno inverno 2020/2021. Chi sono i volti noti a popolare i front row delle sfilate e gli eventi della MFW?

Originalità (anche) in prima fila

La Milano Fashion Week autunno inverno 2020/2021 inizia sotto una buona stella. O, sarebbe meglio dire, una parata di stelle. Complice il calendario che vede le sfilate dei big a rotazione, il primo giorno è già tutto un pullulare di volti noti accorsi in massa al défilé di Gucci autunno inverno 2020/2021.

taina gravier con mamma valeria mazza, nieves alvarez e adriana abascal

Ad applaudire in prima fila l’ennesimo, originalissimo fashion show firmato Alessandro Michele star molto diverse tra loro: ci “casca di nuovo” Achille Lauro, accompagnato dal suo alter ego Boss Doms, entrambi vestiti in eleganti completi retro anni Ottanta.

Il resto della Gucci Gang? Si va dal presidente dell’Inter Steven Zhang (presente anche alla sfilata di Moncler) alla protagonista di Baby Benedetta Porcaroli fino all’attrice e modella Lou Doillon (insieme al figlio) e alla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Ospite d’eccezione, una favolosa Dakota Johnson in sexy tailleur total black – e pensare che sono passati 5 anni dall’uscita di 50 sfumature di grigio.

emily ratajkowski

Anche da Moncler, in puro stile one house, different voices compaiono volti noti differenti: dall’attore Will Smith, la star della serata, per arrivare all’attrice americana Shailene Woodley, fino alla regina delle influencer Olivia Palermo e alla top model Elsa Hosk. Anche il front row di Prada è variegato: si va dalla stravista coppia Chiara Ferragni e Fedez alla prezzemolina Emily Ratajkowski, fino alla 15enne star di TikTok Charli D’Amelio, che seguono in ben 13milioni e alla cantante/youtuber Lisa.

Front row al femminile

Alle sfilate delle collezioni femminili alla Milano Fashion Week autunno inverno 2020/2021 nel front row vincono le donne. Se Bella Hadid è stata la regina della passerella insieme alla giovanissima Anok Yai e a Rianne Van Rompaey, in prima fila dalla signora Alberta Ferretti c’era direttamente da Londra (e dalla casa reale) Lady Kitty Spencer, la nipote di Diana.

elsa hosk

E poi la top Valeria Mazza, la conduttrice tv Cristina Chiabotto, Elisabetta Canalis, Adriana Abascal e un folto gruppo di influencer, capitanate da Chiara Ferragni. Presenti anche Cristiana Capotondi, Greta Scarano, Giulia Bevilacqua e Greta Ferro, protagonista della serie tv Amazon Prime Video Made in Italy, dedicata al mondo della moda milanese degli anni Ottanta – decisamente in linea con il mood della collezione autunno inverno 2020/2021. Da Moncler invece, due bellezze dell’est naturalizzate Italiane: Filippa Lagerbäck e Natasha Stefanenko. E Etro accoglie in prima fila, direttamente da Sanremo, la conduttrice tv Diletta Leotta in minidress boho.

elisabetta canalis

La più elegante? Sempre lei, Olivia Palermo, l’influencer e imprenditrice avvistata in prima fila, tra gli altri, anche da Max Mara e Fendi. Nel front row della casa di moda romana anche Emma Marrone e Lucy Hale, la star della serie tv Pretty Little Liars. Mentre da Moschino mamma Yolanda Hadid applaude le figlie top model in passerella, Gigi e Bella.

