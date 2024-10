E MENO MALE CHE L’ESERCITO ISRAELIANO HA DETTO CHE “L’ALA MILITARE È SCONFITTA – I TERRORISTI DELLA STRISCIA DI GAZA CELEBRANO IL PRIMO ANNIVERSARIO DELL’ATTACCO ALLO STATO EBRAICO (1200 MORTI E 250 OSTAGGI) LANCIANDO RAZZI – GLI AEREI DI TEL AVIV BOMBARDANO LANCIARAZZI E TUNNEL IN TUTTA LA STRISCIA. IN UN ANNO, NONOSTANTE 40MILA MORTI E DEVASTAZIONE, SIAMO SEMPRE AL PUNTO DI PARTENZA

Idf bombarda Gaza, 'sventato attacco con razzi per 7/10'

(ANSA) - Hamas aveva pianificato di lanciare un più ampio sbarramento di razzi contro Israele questa mattina, e i suoi piani sono stati sventati: lo ha affermato l'Idf - citata dal Times of Israel - sottolineando di aver "sventato una minaccia immediata, in seguito ai primi preparativi e all'identificazione di un'intenzione da parte dell'organizzazione terroristica di Hamas di sparare contro Israele". I jet israeliani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza pochi istanti prima delle 6:30, secondo l'Idf. Hamas è riuscita a lanciare solo quattro razzi, tre dei quali sono stati intercettati e il quarto è atterrato in un'area aperta.

Hamas rivendica il lancio di razzi da Gaza verso Israele

(ANSA-AFP) - L'ala militare di Hamas ha rivendicato il lancio di razzi da Gaza verso Israele. Le Brigate Ezzedine Al-Qassam hanno affermato in un comunicato che i loro combattenti hanno sparato proiettili contro "raduni nemici" ai valichi di Rafah, al valico di Kerem Shalom e al kibbutz Holit, vicino al confine con Gaza.

Israele: al via cerimonie primo anniversario attacco 7/10

(ANSA-AFP) - Israele ha dato il via alle cerimonie per il primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il giorno più letale della storia del Paese e causa scatenante dell'attuale guerra a Gaza. A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova, una folla ha dato il via alle cerimonie con un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia) ora di inizio dell'attacco del movimento islamista palestinese nel sud del Paese.

Idf, 'razzi da Gaza dopo inizio celebrazioni anniversario 7/10'

(ANSA) - L'esercito israeliano (Idf) ha segnalato quattro razzi provenienti dal sud della Striscia di Gaza quando erano iniziate da poco le celebrazioni per il primo anniversario dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. I razzi sono stati individuati dopo allarmi aerei scattati alle 06:31 ora locale (le 5:31 in Italia) in diverse comunità vicine alla Striscia di Gaza. Le celebrazioni sono cominciate a Reim con un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia), ora di inizio dell'attacco del movimento islamista palestinese nel sud del Paese. L'Aeronautica israeliana ha intercettato tre razzi e il quarto è caduto in un'area aperta.

Idf, 'ucciso un soldato al confine con il Libano' ++

(ANSA) - L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che un suo soldato è stato ucciso durante i combattimenti al confine con il Libano e altri due sono rimasti gravemente feriti. La vittima è il 25enne Sergente maggiore Etay Azulay, dell'Unità 5515.

Wafa, l'esercito israeliano attacca Jenin'

(ANSA) - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che l'esercito israeliano (Idf) ha preso d'assalto all'alba la città di Jenin, in Cisgiordania. Un corrispondente dell'agenzia ha riferito che diversi veicoli militari, accompagnati da bulldozer, sono entrati nella città, dirigendosi verso i quartieri orientali di Halima al-Saadia e al-Bayader. Secondo il corrispondente, le forze dell'Idf hanno circondato l'ospedale governativo di Jenin e hanno chiuso le strade circostanti.

Gaza: Idf, 'raid su centro Hezbollah in ospedale al-Aqsa' ++

(ANSA) - L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un "attacco mirato contro terroristi di Hamas che operavano all'interno dei centri di comando e controllo situati nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah", nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l'esercito (Idf), aggiungendo che "questi centri di comando e controllo erano utilizzati dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele".

Razzi di Hezbollah su Haifa e Tiberiade, 9 feriti

(ANSA) - Nove persone sono rimaste ferite nella notte in seguito ad un attacco missilistico di Hezbollah contro le città di Haifa e Tiberiade, nel nord di Israele: lo riporta il Jerusalem Post, secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un ristorante di Haifa. Otto persone sono state ricoverate all'ospedale Rambam Health Care Campus di Haifa, hanno riferito i media israeliani. Tra loro c'é anche un tredicenne che ha riportato ferite lievi.

Iran revoca restrizioni ai voli

(ANSA) - Le restrizioni ai voli annunciate nel pomeriggio di ieri sono state revocate anticipatamente in Iran - riporta Reuters sul suo sito - dopo che le autorità hanno garantito la sicurezza delle operazioni, abbreviando lo stop temporaneo dalle 21 alle 6 (le 19.30 e le 4.30 in Italia) diramato in precedenza dall'Organizzazione per l'aviazione civile. "Dopo aver garantito condizioni di volo favorevoli e sicure da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile, tutte le restrizioni annunciate sono state rimosse e alle compagnie aeree è consentito di effettuare operazioni di volo", hanno affermato i media statali iraniani.

