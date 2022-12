MENOPAUSA? PIÙ SESSO! – ATTENZIONE: ANCHE DOPO I 50 SI POSSONO FARE SCINTILLE SOTTO LE COPERTE, PAROLA DELLA SESSUOLOGA ROSA MARIA SPINA: "È GIUSTO QUELLO CHE DICE ANTONELLA CLERICI: BISOGNA LASCIARSI ANDARE ALLA TRASGRESSIONE USANDO PARRUCCHE O SEX TOYS” – CON L’ESPERIENZA CADONO TANTE INCERTEZZE CHE DA GIOVANI SI HANNO NELL’INTIMITÀ: “MOLTI UOMINI PREFERISCONO DONNE MATURE PERCHÉ LE PERCEPISCONO PIÙ PRATICHE”

Comunicato stampa di Rosamaria Spina

“Ad alcuni suonerà strano – dice la sessuologa Spina - ma il sesso in menopausa non solo si fa ma può essere anche molto appagante. C’è purtroppo ancora l’idea che dopo una certa età è quasi disdicevole abbandonarsi ad alcune pratiche sessuali. In realtà si è visto che la curva legata all’attività sessuale mostra dei picchi in altezza che ci raccontano una maggiore frequenza dei rapporti nel tempo.

Questo significa che il sesso lo si fa per tutta la vita anche quando si è più in la con l’età. È giusto, come ha affermato recentemente anche Antonella Clerici, lasciarsi andare alla trasgressione magari usando parrucche oppure si potrebbero aggiungere sex toys. Queste cose fanno bene alla coppia.”

È vero che nella donna il cambiamento ormonale, dato dalla menopausa, rappresenta un cambiamento fisico e sessuale – prosegue la Dott.ssa Spina - Ma il sesso non è fatto solo ed esclusivamente di ormoni ma c’è una enorme parte legata agli aspetti psicologici.

Quindi se ci si sente in buona salute, in buona forma fisica, se ci si vede ancora attraenti, perché abbandonare qualcosa che da piacere? Ci sono poi possibilità come il lubrificante vaginale che facilita i rapporti riducendo il dolore da sfregamento e che, per esempio, può aiutare la donna a ritrovare il piacere del sesso anche se più in la con gli anni.”

“Quando si è più grandi di età c’è poi una maggiore consapevolezza di ciò che piace e ciò che non piace. Questo aiuta a sperimentare maggiormente e di lasciarsi andare di più nel sesso. Quando si è giovani durante il rapporto si teme sempre il giudizio del partner (cosa penserà di me se faccio certe cose?) o si è molto attenti alla forma fisica influenzando molto l’attività sessuale perché sono pensieri che non permettono di lasciarsi andare completamente.

Da adulti ci si accetta di più e poi c’è maggiore consapevolezza di se con la capacità di dire quello che piace e quello che non piace. Tanti tabù cadono rispetto al passato, a quando si era più giovani, e cadendo rendono la sessualità più libera e appagante. Anche per questo molti giovani scelgono una partner più matura, perché capace di lasciarsi andare ed inoltre restituisce un’immagine più rassicurante per il partner maschile. Alcuni uomini si sentono rassicurati dal fare sesso con donne più mature perché le percepiscono più accoglienti e risultare più ‘pratiche’ rispetto all’attività sessuale.”

