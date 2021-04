NELLA MENTE DI DONALD - IL CONSIGLIERE STEPHEN MILLER HA PUBBLICATO UNA FOTO DELL’UFFICIO DI TRUMP IN FLORIDA – OLTRE ALLE SOLITE FOTO DEI FAMILIARI, CI SONO ALTRI DETTAGLI: UNA BOTTIGLIA DI COCA-COLA (CHE IN TEORIA AVREBBE BOICOTTATO), UNA SEZIONE DEL FAMIGERATO ‘’BORDER WALL’’ CON SOPRA UNA TARGHETTA ‘’DEDICATA A 45’’(A TRUMP NON PIACE IL TERMINE ‘’EX PRESIDENTE’’) E UNA FOTO DELL’ELICOTTERO ‘’MARINE ONE’’ DAVANTI AL MONTE RASHMORE, CHE DONALD VORREBBE MODERNIZZARE AGGIUNGENDO IL SUO FACCIONE…

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

foto mar a lago trump

Il consigliere di Trump Stephen Miller ha pubblicato una foto sui social dell'ufficio dell’ex presidente a Mar-a-Lago, in Florida, da dove starebbe pianificando una corsa per la Casa Bianca nel 2024. Le foto mostrano un Trump sorridente seduto dietro una grande scrivania di legno, simile ma leggermente più piccola della Resolute Desk nello Studio Ovale, con intorno una foto dell'Air Force One che vola sopra il cielo di DC e una foto di Marine One di fronte al Monte Rushmore - un monumento di cui ha twittato di voler far parte.

Ad agosto Trump aveva twittato che sarebbe stata una “Buona idea” scolpire la sua faccia sul Monte Rushmore, dopo che i suoi assistenti avrebbero contattato il governatore del South Dakota Kristi Noem, un lealista di Trump, per aggiungere la sua faccia al monumento. "Non l'ho mai suggerito, anche se, sulla base di tutte le molte cose realizzate durante i primi 3 anni e mezzo, forse più di qualsiasi altro Presidente, mi sembra un’ottima idea!" ha scritto.

foto monte rushmore

L’immagine mostra anche la sua collezione di medagliette militari che ha portato dallo Studio Ovale. Le medagliette furono inizialmente utilizzate dai comandanti militari che davano medaglioni tascabili ai membri in servizio come segno di cameratismo. La moneta di un comandante - spesso fatta di rame, bronzo o nichel - raffigura simboli e motti che denotano l'unità o l'ufficio. Solitamente circolari, possono anche essere pentagonali, a forma di picca o persino piastrine da indossare intorno al collo. Bill Clinton è stato il primo presidente americano a realizzare medaglie dal design distinto da presentare a dignitari stranieri e personale militare, George W. Bush spesso le dava a truppe ferite di ritorno dal Medio Oriente, mentre Barack Obama aveva istituito la tradizione di passarle ai membri del servizio militare sulle scale dell'Air Force One.

premio border wall

Sulla scrivania di Trump si possono anche trovare le foto della sua famigliae una bottiglia di Coca Cola in vetro posizionata con cura dietro il suo telefono. Lo scorso fine settimana l'ex presidente, noto fan della Diet Coke, ha chiesto il boicottaggio della Coca Cola a causa delle sue critiche alla legge sul diritto di voto della Georgia. Sulla scrivania si vedono anche un paio di occhiali da lettura e uno smartphone e persino una piccola statua dello stesso Trump.

Inoltre, la scrivania presenta una targa montata su una sezione del famigerato “border wall” con scritto “dedicato a 45” che sembra provenire da un gruppo della polizia di frontiera. Trump è la 45a persona a servire come presidente e usa il numero come titolo ufficiale piuttosto che chiamarsi "ex presidente"

foto famiglia trump pezzo di muro trump scrivania trump studio ovale