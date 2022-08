MENTRE L'EUROPA CERCA DI RIDURRE LA DIPENDENZA DALL'ENERGIA RUSSA, CANADA E GERMANIA HANNO FIRMATO UN ACCORDO SULL'IDROGENO VERDE, APRENDO LA STRADA A UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO TRANSATLANTICA – TRUDEAU E SCHOLZ DOPO AVER SIGLATO L'INTESA HANNO GIOCATO CON LE AUTOMOBILINE A IDROGENO… – VIDEO

Da www.rainews.it

Mentre l'Europa cerca di ridurre la sua dipendenza dall'energia russa, i leader di Canada e Germania hanno firmato un accordo sull'idrogeno verde, aprendo la strada a una catena di approvvigionamento transatlantica. “È un voto di fiducia per il Canada come leader nell'energia pulita”, ha detto il primo ministro Justin Trudeau durante una conferenza stampa congiunta con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, in visita in Canada.

“Non possiamo come mondo continuare a fare affidamento su paesi autoritari che usano come un'arma la politica energetica, come la Russia, che non si preoccupano dei risultati ambientali o dei diritti del lavoro o persino dei diritti umani”, ha aggiunto Trudeau. Mosca ha ridotto le sue esportazioni di energia verso l'Europa in risposta alle sanzioni occidentali.

Scholz ha affermato che era necessario discutere “i vincoli a breve termine e il gas naturale liquefatto, ma a lungo termine il vero potenziale risiede nell'idrogeno verde proveniente dalle province atlantiche scarsamente popolate e ricche di vento”.

