Mentre la popolazione soffre le pesanti conseguenze delle sanzioni occidentali a causa della guerra, fa scandalo in Russia la lussuosa festa di compleanno del miliardario russo Kirill Shamalov, ex genero di Putin che ha festeggiato i suoi 40 anni a Dubai, presso la torre del Burj Al Arab insieme alla sua nuova fidanzata, Anastasia Zadorina, figlia di un generale dell'Fsb (i servizi segreti russi).

La notizia della festa esclusiva è stata diffusa tramite il canale Telegram VChK-OGPU che ha aggiunto che si trattava di un party «solo per l'élite che e si è svolto in condizioni di maggiore segretezza, visti gli eventi attuali in Ucraina». Un fatto che ha suscitato scalpore in tutta la Russia dove la popolazione è in ginocchio per le sanzioni, l'inflazione fuori controllo e le restrizioni dovute alla guerra.

Kirill Shamalov è un azionista miliardario del gigante petrolchimico russo Sibur ed è uno degli oligarchi russi colpito dalle sanzioni occidentali varate come ritorsione per la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

Il padre di Kirill, Nikolay Shamalov, 72 anni era un dentista durante l'era sovietica ed è uno dei migliori amici del presidente Putin, considerato membro del "cerchio magico": erano vicini di casa vicino a San Pietroburgo negli anni '90. Il giovane miliardario Shamalov aveva sposato la seconda figlia del presidente, Katerina Tikhonova, ballerina di rock'n roll di 35 anni. Dopo la separazione tra i due l'oligarca aveva avuto una relazione con Zhanna Volkova, 44 anni e ora avrebbe una nuova fiamma: Anastasia Zadorina, figlia di un generale dell'FSB.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, la relazione con Anastasia Zadorina sarebbe nata poco dopo il divorzio con Volkova e ora «le fonti dicono che presto ci sarà un matrimonio». Zadorina è figlia del potente colonnello dell'Fsb Mikhail Shekin e si è laureata presso l'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca (MGIMO), un campo di addestramento per futuri alti diplomatici e spie.

Inoltre, è la fondatrice di un marchio di haute couture "AnastasiAZadorina" e del marchio "ZASPORT", sponsor ufficiale della squadra olimpica russa. Nelle prime ore della guerra è stata anche autrice di alcune magliette di propaganda patriottica russa in cui si leggeva la scritta: «Topol non ha paura delle sanzioni», riferendosi al missile balistico intercontinentale russo chiamato Topol, e «Sanzioni? Non prendere in giro i miei Iskander».

Se prima dello scoppio della guerra i miliardari russi avevano come principale meta Londra, ora è Dubai il luogo dove lasciarsi andare a una vita nel lusso e a feste sfrenate lontani da occhi indiscreti. Kirill sarebbe partito per gli Emirati Arabi Uniti in compagnia di Zadorina poco meno di una settimana fa e secondo il canale telegram VChK-OGPU la coppia di super ricchi attende la fine della guerra e di questi tempi difficili «riposandosi sulla spiaggia al mattino e divertendosi al karaoke la sera».

