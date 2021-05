4 mag 2021 09:38

MENTRE VI FATE LE SEGHE SULLA RAI, DDL ZAN E SMALTI COLORATI, IN ITALIA SI MUORE SUL LAVORO (IL TEMA DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE NON E' GLAMOUR?) - IN UNA FABBRICA TESSILE IN PROVINCIA DI PRATO UNA 22ENNE È STATA RISUCCHIATA DA UN RULLO DOPO ESSERE RIMASTA IMPIGLIATA, SOTTO GLI OCCHI DEI COLLEGHI CHE NON HANNO AVUTO IL TEMPO DI FARE NIENTE - QUANDO IL MACCHINARIO È STATO FERMATO IL SUO CORPO ERA GIÀ STATO STRAZIATO. AVEVA UN FIGLIO PICCOLO...